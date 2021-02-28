Жителей Киева предупредили об ограничении на станциях метро

Сегодня, 28 февраля, в столичном метро возможны изменения в работе станций метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Это связано с проведением футбольного матча между "Шахтером" и "Зарей", который начался на НСК "Олимпийский" в 17:00.

Об этом сообщил киевский метрополитен на своей странице в Facebook .

Это делается из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. В столичном метрополитене принесли извинения за возможные неудобства.

После окончания игры возможно ограничение на вход к станциям "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, в Киеве отремонтировали станцию метро "Шулявская". Теперь на "Шулявской" установлены более широкие двери и тактильные полосы для людей с нарушением зрения.

На станции также обновили систему громкоговорителей и камер наблюдения. Кроме того, установили новые навигационные таблички, которые у всех на виду, и новые турникеты с вертушками.

Ремонт на станции начался 9 декабря 2020 года. Стоить отметить, что в 2021 году капитальный ремонт ждет две станции метро - "Лукьяновская" и "Сырец".

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