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В Киеве отремонтировали станцию метро "Шулявская": как она сейчас выглядит

Новина українською → Четверг 25 февраля 2021 12:48
В Киеве отремонтировали станцию метро "Шулявская": как она сейчас выглядит Как сейчас выглядит метро "Шулявская" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве на станции метро "Шулявская" финишировал капитальный ремонт.

Фото обновленной станции показали на странице в Facebook "Транспорт Киева".

Теперь на "Шулявской" установлены более широкие двери, тактильные полосы для людей с нарушением зрения. Отметим, что сейчас станция стала более доступна для людей с ограниченными возможностями.

В Киеве отремонтировали станцию метро &quot;Шулявская&quot;: как она сейчас выглядитВ Киеве отремонтировали станцию метро &quot;Шулявская&quot;: как она сейчас выглядитНа станции установили более широкие двери (фото: facebook.com/groups/kyivtransportfans)

Также обновили систему громкоговорителей и камер наблюдения и установили новые навигационные таблички, которые у всех на виду.

В Киеве отремонтировали станцию метро &quot;Шулявская&quot;: как она сейчас выглядитВ Киеве отремонтировали станцию метро &quot;Шулявская&quot;: как она сейчас выглядит

На "Шулявской" появились новые навигационные таблички (фото: facebook.com/groups/kyivtransportfans)

Важным обновлением на станции стали новые турникеты с вертушками.

В Киеве отремонтировали станцию метро &quot;Шулявская&quot;: как она сейчас выглядит

На станции поставили новые турникеты (фото: facebook.com/groups/kyivtransportfans)

Напомним, что ремонт на станции стартовал 9 декабря 2020 года. Также в этом году будут капитально отремонтированы две станции метрополитена — "Лукьяновская" и "Сырец". Обе они будут оснащены по программе доступности.

Как мы писали ранее, в киевском метрополитене разгорается новый скандал. Дело в том, что на станции метро "Арсенальная" заменили часть оригинальных деревянных дверей на стандартные металлические.

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