UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Жителей Киева предупредили о новых мошенниках из Донецка: раскрыта схема "развода"

Автор: Людмила Жукова

В Киеве поймали двух братьев-аферистов, которые обманывали кассиров, пытаясь обменять у них крупные деньги.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Как выяснилось, братья Антон и Николай Ковальские приехали из Донецка, чтобы обманывать в столице людей.

"Они надули продавщицу на 800 гривен, когда меняли крупные средства на мелкие. Далее прыгнули в свой ВАЗ 2101 (№ AI5560AA) и помчались домой. По имеющимся ориентированием были задержаны на улице Борщаговской нарядом полиции охраны", - сказано в сообщении.

Далее выяснилось, что у водителя ВАЗ никаких документов на право вождения нет и не было никогда. Отец водителя добавляет, что сын имеет какую-то справку о том, что он нездоров и имеет проблемы с головой.

"По сути, их смело можно закрывать, потому что все выдуренные средства при них, свидетель и заявитель их узнает, а если еще немного посмотреть камеры - можно увидеть и видео этого момента. Было бы желание", - сказано в сообщении.

В Киеве задержали аферистов

Как мы ранее писали, украинцев предупредили о новом виде "интимного" мошенничества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киеваферист
Читайте также
В Киеве охранник ударил женщину в супермаркете, но она оказалась "не промах"
В Киеве еще один курьер на мопеде устроил опасные гонки с "копами": видео погони
Прогноз погоды