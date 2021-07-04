Жителей Киева и области предупредили о граде, грозах и шквалах: уже затоплены улицы и дома

"В Киеве и Киевской области в ближайший час и до конца суток 4 июля местами град и шквалы 15-20 м/с. Днем 5 июля будет гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Завтра, 5 июля, также ожидаются грозы по всей территории Украины. В южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Также объявлен I уровень опасности, желтый.

Отметим, что улицу Мурманская, которая находится в Киеве недалеко от станции метро "Лесная" сильный ливень уже затопил.

Улица Мурманская после ливня (фото: Telegram-канал "Киев без цензуры")

Также в сети появилось видео, на котором видно, как сильный ливень затопил дом в Киеве. Вода просто течет из-под потолка. Местные жители подставляют ведра и тазики.

Сильный дождь с грозой в Подольском районе (видео: YouTube)