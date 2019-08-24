Винничанин закидал петардами детей и травмировал ребенка

Шокирующий инцидент произошел 23 августа около 20.00 вечера: местный житель после конфликта с соседями, бросил в толпу детей петарду, что привело к шокирующим последствиям. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

Отмечается, что 65-летний мужчина неоднократно конфликтовал с местными жителями из-за того, что парковал свой автомобиль на территории детской площадки. На замечания соседей он отреагировал довольно агрессивно.

Чтобы показать свое недовольство, он с балкона собственной квартиры бросил петарду на площадку, где в то время играли дети. В результате взрыва 9-летнюю девочку с телесными повреждениями были госпитализированы в детскую областную больницу.

Все дети были напуганы и получили психологическую травму. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа Вышинского отделение полиции. Также было задействовано спецподразделение КОРД, так как злоумышленник закрылся в своей квартире и никого не впускал.

Житель Винницы бросил в детей петарду (фото: РБК-Украина)

После принудительного открывания дверей квартиры злоумышленник был задержан и доставлен в местное отделение полиции. За правонарушение предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

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