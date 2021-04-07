Житель села под Житомиром устроил свалку химических отходов: показатели зашкаливают

Местные жители пожаловались, что резкий химический запах разносится по всем улицам села. А все из-за местного жителя, который занялся оригинальным бизнесом – он привозит в свой двор бочки с отходами краски и битума.

Стоит отметить, что во дворе предпринимателя бочек с химическими веществами – десятки. Сами бочки он продает как тару, а вот отходы просто выливает в собственный огород и сжигает.

Во время дождей все вредные вещества попадают к соседям в колодцы и в почву на огородах. Люди обратились за помощью с экологами и в селе были взяты пробы почвы и воды.

Специалисты выяснили, что в той почве, где стоят бочки, нормы содержания химических веществ просто зашкаливают – превышены в несколько раз. Были обнаружены сульфаты, аммоний и фосфор.

Председатель Коростенской РГА Юрий Тарасюк сообщил, что полиция возбудила уголовное производство. Сейчас проводятся дополнительные экспертизы и в отношении нарушителя будет вынесено соответствующее решение.

Под Житомиром обнаружили свалку с химическими отходами посреди села