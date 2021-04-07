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Житель села под Житомиром устроил свалку химических отходов: показатели зашкаливают

Автор: Анна Шиканова

В Житомирской области обнаружена свалка химических отходов во дворе у одного из жителей села. Он занимается бизнесом и регулярно свозит к своему дому десяток бочек с отходами краски и битума.

Детали рассказали в сюжете ТСН.

Местные жители пожаловались, что резкий химический запах разносится по всем улицам села. А все из-за местного жителя, который занялся оригинальным бизнесом – он привозит в свой двор бочки с отходами краски и битума.

Стоит отметить, что во дворе предпринимателя бочек с химическими веществами – десятки. Сами бочки он продает как тару, а вот отходы просто выливает в собственный огород и сжигает.

Во время дождей все вредные вещества попадают к соседям в колодцы и в почву на огородах. Люди обратились за помощью с экологами и в селе были взяты пробы почвы и воды.

Специалисты выяснили, что в той почве, где стоят бочки, нормы содержания химических веществ просто зашкаливают – превышены в несколько раз. Были обнаружены сульфаты, аммоний и фосфор.

Председатель Коростенской РГА Юрий Тарасюк сообщил, что полиция возбудила уголовное производство. Сейчас проводятся дополнительные экспертизы и в отношении нарушителя будет вынесено соответствующее решение.

Под Житомиром обнаружили свалку с химическими отходами посреди села

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине нашли тайные свалки с тоннами опасных медицинских отходов.

А также рассказывали о том, что в Украине введут систему управления отходами.

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