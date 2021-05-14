Житель Одесской области оригинально "исправил" разметку и озадачил водителей

Как рассказали в публикации патрульной полиции Одесской области на Facebook , о новой разметке сообщили жители Измаильского района.

Ремонт трассы Т-16-07 "Измаил-Килия-Вилково" закончили совсем недавно и дорожные службы нанесли разметку по всем правилам. Однако через несколько дней на трассе добавились странные полосы, которые озадачили водителей.

"Стоп-линия, которую нарисовали, заставляла транспортные средства остановиться на дороге, что создавало препятствие в движении транспорта и вводило водителей в обман", - сообщили в полиции.

Информацию о странной разметке передали в полицию Измаила, и инспекторы быстро вычислили нарушителя. Как объяснил местный житель, он нанес специальную разметку краской, так как готовился к организации автомобильных гонок. Полиция решила наказать нарушителя.

Фото: Патрульная полиция

Патрульные составили на нарушителя административный протокол по ст. 139 (Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств дорожного движения, создание препятствий для движения и неиспользование необходимых мероприятий для их устранения) КУпАП.