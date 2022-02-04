Житель Луцка в 82 года поставил самый романтический рекорд Украины благодаря переписке с женой

Сейчас Евгению Пилипчуку уже 82 года и последние три он живет один. Его горячо любимая супруга умерла три года назад. А в Книгу рекордов Украины он попал благодаря романтической переписке, которую они вели с женой 60 лет назад.

В юности они вынуждены были несколько лет жить в разлуке и за это время было написано 102 письма: 427 страниц рукописного текста, в котором 781 раз было упомянуто слово "любовь".

Как начался роман

Пара познакомилась на танцах в Нововолынске. Ольга была ниже Евгения на 10 см, а его рост составлял 164 см. Знакомство быстро переросло в большое чувство, но быть вместе им мешала учеба в разных городах.

Евгений учился в Харькове, а Ольга была на Волыни. Два года они переписывались до свадьбы, а потом еще год – после. После воссоединения пара на многие годы забыла об архиве с письмами.

Фото: Евгений и Ольга (Суспільне Волинь)

Но после смерти супруги Евгений снова достал эти письма и начал перечитывать.

"Нашел письма, начал их читать где-то в четыре часа дня и уже спать не ложился. Утром принял решение: письма должны увидеть люди. Тогда и подал заявку в Национальный проект "Книга рекордов Украины". Я насчитал более 160 писем.

Есть письма по 20 страниц, в которые я не укладывался и продолжал заканчивать одно письмо на следующих 20 страницах. А у Оли самым рекордным был второй год переписки. Одно письмо она мне писала 8 дней подряд. Вышло 42 страницы рукописного теста школьной тетрадки", - рассказал рекордсмен.

Самый романтический рекорд

В Книгу рекордов Украины письма попали не за свое количество или объем. А за то, сколько раз в них встречается слово "любовь". Только за второй год переписки оно там встречается 781 раз.

Как рассказал Евгений, рецепт счастливого брака не так уж и сложен. Нужна взаимная уступчивость.

"Меня часто спрашивают: "Неужели у вас не было ссор?" Конечно, были. Но мы жили по простой мудрости – после ссоры, даже если ты прав, все равно попроси прощения.

По нашей переписке можно отследить, как мы отстаивали свою позицию. Но о чем бы мы ни спорили, моя супруга в конце концов говорила: "Я считаю иначе, но пусть будет по-твоему. Поступай, как считаешь нужным", - признался он.

Житель Волыни установил самый романтический рекорд Украины

О письмах будет написана книга

Евгений Пилипчук решил написать роман об этих письмах – "Пусть расскажут письма". Сейчас он работает над книгой и признается, что словно скинул с плеч десятки лет и вернулся в прошлое.

К нему даже вернулся "молодой почерк", хотя в последние годы буквы скакали по бумаге, и он сам не мог разобрать написанное.

"Наша переписка важна для прочтения в современных телевизионно-интернетных условиях. Про такую любовь никто не пишет, не покажет. А я хочу, чтобы молодые научились ценить любовь и понимали, что это такое. Моей правнучке 13 лет.

Я ей сказал, что пишу роман для нее. Хочу, чтобы она прочитала о своих прабабушке и прадедушке и узнала, как любили раньше", - признается Евгений.

Из писем влюбленных будет составлена книга