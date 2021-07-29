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Житель Днепра создал уникальный электробайк: может проехать на одном заряде 320 км

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Днепр, Четверг 29 июля 2021 20:53
Житель Днепра создал уникальный электробайк: может проехать на одном заряде 320 км Коллаж РБК-Украина: житель Днепра создал уникальный электробайк
Автор: Роман Мирончук

В Днепре местный житель Чен Ким сам разработал и создал экономный электробайк, который на одном заряде может проехать до 320 километров. При этом он разгоняется до 105 км/час.

Об этом Чен Ким рассказал в программе "Джедаи" на канале "2+2".

Мужчина заявил, что хотел создать такой электробайк, который позволит свободно передвигаться. На его разработку ушло 9 месяцев.

"Первая задача, которую я поставил перед собой, возможность совершать на мотоцикле ежедневные путешествия, не заботясь о подзарядке и расстояниях. Это был путь проб и ошибок, но в результате появилась действительно уникальная двухколесная машина", - рассказал он.

Масса электробайка составляет 125 килограммов - это позволяет им легко управлять. Также в нем есть круиз-контроль. После того, как журналист сел на мотоцикл, то сразу же отметил, что в нем удобное сиденье.

Несмотря на значительный запас энергии, батарея получилась довольно компактной, которая поместилась под сидением водителем. Над задним колесом находится система охлаждения мотора.

Изобретатель отметил, что электробайк ему обошелся в около 5 тысяч долларов. Но он должен быстро окупиться за счет почти бесплатных поездок. Дорога в 300 км обойдется меньше чем в 20 гривен.

Житель Днепра создал уникальный электробайк (видео: YouTube)

Напомним, создан самый бюджетный электропикап в мире. При этом его цена составляет 2 тысячи долларов.

Мы также писали о том, что украинец создал уникальный веломобиль-электрокар, который готовится покорять Европу.

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