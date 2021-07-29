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Житель Дніпра створив унікальний електробайк: може проїхати на одному заряді 320 кілометрів

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Дніпро, Четвер 29 липня 2021 20:53
Житель Дніпра створив унікальний електробайк: може проїхати на одному заряді 320 кілометрів Колаж РБК-Україна: житель Дніпра створив унікальний електробайк
Автор: Роман Мирончук

У Дніпрі місцевий житель Чен Кім сам розробив і створив економний електробайк, який на одному заряді може проїхати до 320 кілометрів. При цьому він розганяється до 105 км/год.

Про це Чен Кім розповів у програмі "Джедаї" на каналі "2+2".

Чоловік заявив, що хотів створити такий електробайк, який дозволить вільно пересуватися. На його розробку пішло 9 місяців.

"Перше завдання, яке я поставив перед собою, можливість здійснювати на мотоциклі щоденні подорожі, не піклуючись про підзарядку і відстані. Це був шлях проб і помилок, але в результаті з'явилася дійсно унікальна двоколісна машина", - розповів він.

Маса електробайка становить 125 кілограмів - це дозволяє ним легко управляти. Також в ньому є круїз-контроль. Після того, як журналіст сів на мотоцикл, то відразу ж зазначив, що в ньому зручне сидіння.

Попри значний запас енергії, батарея вийшла досить компактною, яка помістилася під сидінням водієм. Над заднім колесом знаходиться система охолодження двигуна.

Винахідник зазначив, що електробайк йому обійшовся в близько 5 тисяч доларів. Але він повинен швидко окупитися через майже безплатних поїздок. Дорога в 300 км обійдеться менше ніж у 20 гривень.

Житель Дніпра створив унікальний електробайк (відео: YouTube)

Нагадаємо, створений найбюджетніший електропікап у світі. При цьому його ціна становить 2 тисячі доларів.

Ми також писали про те, що українець створив унікальний веломобіль-електрокар, який готується підкорювати Європу.

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