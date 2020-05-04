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Житель Черновцов поборол коронавирус: теперь его боятся даже соседи

STYLERЖизнь    04.05.2020 - 13:06
Житель Черновцов поборол коронавирус: теперь его боятся даже соседи
Мужчина из Черновцов вылечился от COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Житель Черновцов рассказал, как переболел коронавирусом и о его лечении

Коронавирус в Украине под контролем и ситуация немного начала стабилизироваться. Правительство обещает ослабить карантин после 11 мая. Отметим, что статистика по людям, которые вылечились от инфекции идет вверх, что не может не радовать, но люди, которые выздоровели, жалуются на то, что их избегают другие. Так, например, Владимир из Черновцов поборол COVID-19, но сетует на то, что люди его избегают.

"Когда пытался добраться из больницы домой, ни меня, ни маму не хотели брать в такси. Помог знакомый. Когда вернулся из больницы и сказал соседям, что переболел COVID-19, то всех как ветром сдуло. Затем общался со знакомыми и рассказал о болезни, реакция была похожа. Поэтому сейчас стараюсь эту информацию особо не распространять", – рассказал Владимир изданию "Молодий буковинець".

Также мужчина поделился историей своего заражения и лечения. Он угодил в больницу в начале апреля.

"Первый анализ мне взяли в среду, а в субботу ночью только пришли результаты. Тогда меня в час ночи начали переводить в другое отделение. Бригада из шести врачей в защитных костюмах уже ждала, когда я выйду из палаты. Затем брали еще анализы, и их приходилось ждать по шесть дней. Все это время ни врачи, ни пациенты не знают результатов", – рассказывает Владимир.

По словам Владимира, у него пропало обоняние, он долго не чувствовал вкуса, постоянно хотел спать, температура появилась уже позже. В больнице его лечили антибиотиками.

"Лечили болезнь антибиотиками. За все время мне капали примерно восемь различных видов лекарств. Значительную часть медикаментов обеспечила больница. Посчитал, что на мои лекарства потратили до десяти тысяч гривен. Также я примерно десять тысяч гривен потратил своих. Что интересно, простые препараты, например, витамины, мне приходилось покупать самому, а вот антибиотики давали в больнице", – рассказывает мужчина.

Как мы ранее писали, врач-отоларинголог описал первые симптомы коронавируса.

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