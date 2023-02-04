Без жиру та запаху: як легко почистити витяжку на кухні

Засіб для миття посуду

Рідина для миття посуду ідеально підходить для видалення стійкого бруду та жиру з кухонної витяжки. Загалом знадобиться велика миска, в яку потрібно налити пів склянки засобу для миття посуду і гарячої води.

Потім розчин ретельно перемішайте до утворення піни. Використовуйте губку, щоб очистити весь жир з витяжки.

Оцет

Спочатку змішайте рівні частини води та оцту та залийте все в пульверизатор. Обережно розподіліть цей розчин на фільтр та загалом на прилад.

Залиште все на 15 хвилин та потім протріть все губкою.

Таблетка для посудомийної машини

Щоб уникнути накопичення жиру та бруду у витяжці, налийте у бутилку у з пульверизатором гарячу воду та додайте таблетку для миття посуду.

Отриманий розчин розприскайте на складні плями та залиште на 1 годину. Потім використовуйте вологу тканину, щоб легко видалити жир.

Харчова сода

Спочатку потрібно довести воду до кипіння та додати дві столові ложки харчової соди. Через кілька хвилин суміш почне пінитися, це означає, що вона готова до використання.

Губкою ретельно очистіть всю поверхню витяжки і фільтр.