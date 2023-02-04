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Без жира и запаха: как легко почистить вытяжку на кухне

Как вымыть вытяжку на кухне (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно на кухне самым грязным местом есть вытяжка. Однако отмыть жир не так легко, поэтому не у всех получается справиться с этой задачей без особого труда. К тому же, очищать такой кухонный прибор необходимо регулярно.

Об этом пишет SantePlus.

Средство для мытья посуды

Жидкость для мытья посуды идеально подходит для удаления стойкой грязи и жира из кухонной вытяжки. В общем понадобится большая миска, в которую нужно налить полстакана средства для мытья посуды и горячей воды.

Затем раствор тщательно перемешайте до образования пены. Используйте губку, чтобы очистить весь жир из вытяжки.

Уксус

Сначала смешайте равные части воды и уксуса и залейте все в пульверизатор. Осторожно распределите этот раствор на фильтр и в целом на прибор.

Оставьте все на 15 минут и затем протрите все губкой.

Таблетка для посудомоечной машины

Чтобы избежать накопления жира и грязи в вытяжке, налейте в бутылку с пульверизатором горячую воду и добавьте таблетку для мытья посуды.

Полученный раствор разбрызгайте на сложные пятна и оставьте на 1 час. Затем используйте влажную ткань, чтобы удалить жир.

Пищевая сода

Сначала нужно довести воду до кипения и добавить две столовых ложки пищевой соды. Через несколько минут смесь начнет пениться, это означает, что она готова к использованию.

Губкой тщательно очистите всю поверхность вытяжки и фильтр.

Ранее мы сообщали о способах, которые помогут легко избавиться от неприятных запахов на кухне, если нет вытяжки.

Также мы писали, как быстро очистить ручки и конфорки газовой плиты.

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