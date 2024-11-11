Жири чи вуглеводи? Тренер розповів, що саме заважає худнути

Питання схуднення часто зводиться до дискусії про жири та вуглеводи. Однак справа значно складніша, і справа тут не в окремих нутрієнтах, а у типі їжі, яку ми обираємо. Насправді їжа, яку ми їмо, визначає, скільки калорій отримаємо, як швидко відчуємо насичення і скільки корисних речовин засвоїть наш організм.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

На що звернути увагу при схудненні

Їжа, створена природою

У природі їжа - це не щось створене спеціально для нас. Різні організми (рослини, тварини) існують та містять поживні речовини, які необхідні для їх власних біохімічних процесів. Але завдяки тому, що наші потреби схожі, ці речовини підходять і нам. Фрукти, овочі, нежирне м'ясо, риба, яйця всі ці продукти:

Містять небагато калорій і при цьому добре насичують, адже заповнюють шлунок об’ємом, а не калорійністю.

Багаті на харчові волокна, що сповільнюють засвоєння калорій, подовжують відчуття ситості та сприяють здоровому травленню.

Мають високий вміст білка (особливо ті, що «бігали» чи «плавали»), який добре насичує і необхідний для життєво важливих функцій організму.

Містять природні вітаміни та мінерали, важливі для нашого здоров’я.

Таким чином, їжа "від природи" - насичуюча, з нею важко переїсти, вона забезпечує нас корисними речовинами та має низьку калорійність.

Яку їжу уникати при схудненні

Їжа, створена людиною

Продукти, виготовлені людиною для продажу, розраховані на максимальну привабливість, і смак для більшості людей означає калорійність. Звідси ресторанні страви, фаст-фуд, снеки - всі вони, як правило, містять багато жирів, цукру, мало харчових волокон і тому легко провокують переїдання. Крім того, харчова промисловість часто видаляє корисні волокна, збагачує продукти цукром та жирами, що робить їх насиченими калоріями, але бідними на поживні речовини.

Замість того щоб зосереджуватися на конкретних нутрієнтах, як жири чи вуглеводи, варто звернути увагу на тип їжі у вашому раціоні. Основою харчування має бути цільна, натуральна їжа, створена природою, з мінімальною обробкою. У вашій дієті вона має становити основну частину, тоді як калорійні "ласощі" (шоколадки, снеки, напої) - лише 20-30% від усіх спожитих калорій. Такий баланс допоможе підтримувати вагу та здоров’я без надмірного обмеження або виснажливих дієт.