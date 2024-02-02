"Жінок з місячними треба відсилати в ліс". Викладач тернопільського вишу на парах розповідав, що дівчата "провокують зґвалтування"

В Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка скандал. Викладач на парах розповідав студентам сексистські та стереотипні наративи про жінок - ділився роздумами про "несподівану жіночу логіку" та заявив, що є дівчата, які "провокують зґвалтування".

Деталі цього скандалу розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Wonderzine Україна.

Одна зі студенток навчального закладу, на ім'я Юлія, виклала в TikTok кадри з презентації дисципліни "Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя", яке викладав колишній ректор, а зараз радник нового ректора Володимир Кравець.

У презентації поміж іншим зазначалося, що "дівчата самі провокують зґвалтування", а чоловіки та жінки нібито "часто по-різному" розуміють згоду на секс.

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Також у презентації йшлося про "жіночу" та "чоловічу" логіку. Зокрема, викладач пояснював, що "чоловіча" логіка "правильна, побудована на фактах, призначена для адекватної оцінки навколишнього світу й прийняття на основі цієї оцінки правильних рішень". А "жіноча" логіка служить, щоб прихована управляти чоловіком.

За словами педагога, "жіноча" логіка ґрунтується на принципі "як захочу, так і буде", й характеризується "загадковістю, несподіваністю, незавершеність фраз, розмовою натяками, приписуванням іншої причини".

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Юлія також поділилася своїми нотатками, у яких записувала цитати викладача. Кравець жартував, що жінки, щоб не переживати вимкнули вони праску чи ні - беруть її з собою на роботу. Неодноразово лунали й жарти з сексуальним підтекстом та мізогінні твердження на зразок: "Якщо у жінки місячні - її треба відсилати у ліс".

У коментарі для видання Юлія розповіла, що наступного дня після лекції одна студенток поскаржилася на викладача Кравця в спільному чаті університету. Однак офіційно скаргу проти викладача не подавали.

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Студенти не вірять, що така скарга дасть результат, оскільки Володимир Кравець - колишній ректор університету і викладає на багатьох факультетах.

Водночас Юлія переконана, що подібним ситуаціям потрібно давати розголос.

"Я навчаюся на дизайнерку на платній основі, а мені замість корисних профільних предметів пропонують слухати лекції сексиста, який звинувачує жінок у тому, що вони жінки", – наголосила дівчина.