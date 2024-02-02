"Женщин с месячными надо отсылать в лес". Преподаватель тернопольского вуза на парах рассказывал, что девушки "провоцируют изнасилование"

В Тернопольском национальном педагогическом университете им. Владимира Гнатюка скандал. Преподаватель на парах рассказывал студентам сексистские и стереотипные нарративы о женщинах - делился размышлениями о "неожиданной женской логике" и заявил, что есть девушки, которые "провоцируют изнасилование".

Детали этого скандала рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wonderzine Украина.

Одна из студентов учебного заведения, по имени Юлия, выложила в TikTok кадры по презентации дисциплины "Педагогика: подготовка молодежи к семейной жизни", которую преподавал бывший ректор, а сейчас советник нового ректора Владимир Кравец.

В презентации отмечалось, что "девушки сами провоцируют изнасилование", а мужчины и женщины якобы "часто по-разному" понимают согласие на секс.

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Также в презентации речь шла о "женской" и "мужской" логике. В частности, преподаватель объяснял, что "мужская" логика "правильная, построенная на фактах, предназначена для адекватной оценки окружающего мира и принятия на основе этой оценки правильных решений". А "женская" логика служит, чтобы скрыто управлять мужчиной.

По словам педагога, "женская" логика основывается на принципе "как захочу, так и будет", и характеризуется "загадочностью, неожиданностью, незавершенностью фраз, разговором намеками, приписыванием другой причины".

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Юлия также поделилась своими записками, в которых записывала цитаты преподавателя. Кравец шутил, что женщины, чтобы не переживать, выключили они утюг или нет - берут его с собой на работу. Неоднократно звучали и шутки с сексуальным подтекстом и мизогонные утверждения типа: "Если у женщины месячные - ее надо отсылать в лес".

В комментарии для издания Юлия рассказала, что на следующий день после лекции одна студентка пожаловалась на преподавателя Кравца в совместном чате университета. Однако официально жалобу против преподавателя не подавали.

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Студенты не верят, что такая жалоба даст результат, поскольку Владимир Кравец – бывший ректор университета и преподает на многих факультетах.

В то же время Юлия убеждена, что подобным ситуациям нужно давать огласку.

"Я учусь на дизайнера на платной основе, а мне вместо полезных профильных предметов предлагают слушать лекции сексиста, обвиняющего женщин в том, что они женщины", - подчеркнула девушка.