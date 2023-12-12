Жіночі зачіски, які привертають увагу протилежної статі (фото)

Жіноча зачіска має велике значення для її образу і часом чоловікові достатньо локона чи пишного хвоста, щоб звернути увагу. В цілому, волосся відіграє вирішальну роль у приверненні уваги протилежної статі. Саме тому й існує мода на зачіски, причому вже не одне століття.
Які саме зачіски чоловіки вважають найсексуальнішими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Stylendesigns.
Звичайно ж, насамперед чоловіки звертають увагу на стан волосся. Вони мають бути здорові, блискучі, доглянуті. Стрижка повинна підходити до типу обличчя та стилю жінки. А далі чоловіки звертають увагу на самі зачіски.
Ніжні зачіски, які привертали увагу чоловіків завжди - це коси та різноманітні плетіння. Таке волосся надає жінці романтичного вигляду.
Фото: pinterest.com
Зачіска, яка вже багато десятиліть не виходить із моди. Особливо він гарний у власниць густого і довгого волосся. Більшість чоловіків вважають таку зачіску сексуальною.
Фото: pinterest.com
Локони – безпрограшний варіант для будь-якого випадку, але голлівудські - найкращий вибір, якщо ви хочете підкорити чоловіка з першого погляду.
Фото: pinterest.com
Це приваблива та сексуальна зачіска. При тому, що чоловіки не особливо шанують чубчика у жінок, цей варіант їм подобається - вона дозволяє зробити вилиці витонченими, а волосся не закриває обличчя, а обрамляє.
Фото: pinterest.com
Зачіска в стилі дівчини-серфера, яка надає енергійного вигляду. Це легка зачіска, яку чоловіки вважають сексуальною.
Фото: pinterest.com
Ви здивуєтеся, але модний стиль двоколірної зачіски омбре припав чоловікам до смаку. Вважається, що така зачіска прийде жінкам індивідуальності та діє на чоловіків як магніт. Тим більше, що ви можете бути одночасно білявкою та брюнеткою. Але чомусь найбільше чоловікам подобаються сірі відтінки омбре.
Фото: pinterest.com
Безладний пучок виглядає гламурно і в чоловічій виставі - жінка просто зібрала волосся і заколола тим, що потрапило під руку. Вони вважають цей образ чуттєвим та сексуальним.
Фото: pinterest.com
Ще один варіант зачіски, який майже ніколи не виходить з моди – це кучерики. Їхні чоловіки вважають привабливими та сексуальними. А ще – загадковими.
Фото: pinterest.com
Багато чоловіків люблять у жінок довге волосся і, хоча зовсім пряме волосся - це протилежність кучерям, такий образ теж вважається сексуальним і привабливим.
Фото: pinterest.com
Поєднання розпатланого волосся з різними кісками і шпильками, з локонами - такий образ вважається романтичним і сексуальним.
Фото: pinterest.com
Чоловікам подобаються пишні та об'ємні зачіски, тому пані, які збивають пухнасту хмару на голові - знають, що роблять.
Фото: pinterest.com
Злегка заплутане і не укладене волосся - теж приваблює чоловіків. Тому, якщо ви вранці тільки прокинулися і трохи розпатлані - повірте, чоловікам це подобається.
Фото: pinterest.com
Багатьом чоловікам також подобаються короткі стрижки - у стилі піксі чи панк. Вони вважають, що таку зачіску обирає впевнена жінка. Коротка стрижка надає володарці сильного образу.
Фото: pinterest.com
А коротка стрижка з кучерями - просто топ.
Фото: pinterest.com
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