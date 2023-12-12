Женские прически, которые привлекают внимание противоположного пола (фото)

Конечно же, в первую очередь мужчины обращают внимание на состояние волос. Они должны быть здоровые, блестящие, ухоженные. Стрижка должна подходить к типу лица и стилю женщины. А далее мужчины обращают внимание на сами прически.

Косы и плетения

Нежные прически, которые привлекали внимание мужчин всегда - это косы и разнообразные плетения. Такие волосы придают женщине романтический вид.

Фото: pinterest.com

Конский хвост

Прическа, которая уже много десятилетий не выходит из моды. Особенно он хорош у обладательниц густых и длинных волос. Большинство мужчин считают такую прическу сексуальной.

Фото: pinterest.com

"Голливудские" локоны

Локоны - беспроигрышный вариант для любого случая, но голливудские - лучший выбор, если вы хотите покорить мужчину с первого взгляда.

Фото: pinterest.com

Боковая челка

Это привлекательная и сексуальная прическа. При том, что мужчины не особо жалуют челки у женщин, этот вариант им нравится - она позволяет сделать скулы изящными, а волосы не закрывают лицо, а обрамляют.

Фото: pinterest.com

Пляжные волны

Прическа в стиле девушки-серфера, которая придает энергичный вид. Это легкая прическа, которую мужчины считают сексуальной.

Фото: pinterest.com

Омбре

Вы удивитесь, но модный стиль двухцветной прически омбре пришелся мужчинам по вкусу. Считается, что такая прическа придет женщинам индивидуальности и действует на мужчин как магнит. Тем более, что вы можете быть одновременно блондинкой и брюнеткой. Но почему-то больше всего мужчинам нравятся серые оттенки омбре.

Фото: pinterest.com

Растрепанный пучок

Беспорядочный пучок выглядит гламурно и в мужском представлении - женщина просто собрала волосы и заколола тем, что попалось под руку. Они считают этот образ чувственным и сексуальным.

Фото: pinterest.com

Сексуальные кудряшки

Еще один вариант прически, который почти никогда не выходит из моды - это кудряшки. Их мужчины считают привлекательными и сексуальными. А еще - загадочными.

Фото: pinterest.com

Длинные прямые волосы

Многие мужчины обожают у женщин длинные волосы и, хотя совершенно прямые волосы - это противоположность кудряшкам, такой образ тоже считается сексуальным и привлекательным.

Фото: pinterest.com

Прически в стиле бохо

Сочетание растрепанных волос с разными косичками и заколками, с локонами - такой образ считается романтическим и сексуальным.

Фото: pinterest.com

Объемные волосы

Мужчинам нравятся пышные и объемные прически, поэтому дамы, которые взбивают пушистое облако на голове - знают, что делают.

Фото: pinterest.com

Прическа после сна

Слегка запутанные и не уложенные волосы - тоже привлекают мужчин. Поэтому, если вы утром только проснулись и слегка растрепаны - поверьте, мужчинам это нравится.

Фото: pinterest.com

Короткие стрижки

Многим мужчинам также нравятся короткие стрижки - в стиле пикси или панк. Они считают, что такую прическу выбирает уверенная в себе женщина. Короткая стрижка придает обладательнице сильный образ.

Фото: pinterest.com

А короткая стрижка с кудряшками - просто топ.

Фото: pinterest.com