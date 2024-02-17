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Від дрону до навігаційної системи. Винаходи давнини, які випередили свій час

Субота 17 лютого 2024 20:20
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Від дрону до навігаційної системи. Винаходи давнини, які випередили свій час Топ-5 стародавніх технологій, які значно випередили свій час (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Іноді у винахідників виникають геніальні ідеї, які попри свій потенціал, стикаються з недооцінкою з боку оточуючих. Деякі винаходи можуть бути настільки незвичайними, що важко отримати заслужене визнання. Буває і так, що деякі винаходи випереджають свій час, що робить їх недооціненими в сьогоденні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про винаходи давнини, які змогли випередити свій час.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Interesting Engineering, Big Think, Glarity.

Голуб-дрон на паровій тязі

У 428 р. до н. е. у Греції народився видатний винахідник, математик та фізик античності - Архіт Тарентський. Його дослідження звукового поширення в середовищі призвели до створення першої в історії теорії акустики. Архіт також розробив креслення - метод передачі зображення працюючого механізму з використанням геометричних фігур.

Однак найбільш відомим з його винаходів став дерев'яний голуб, що літає. Цей пристрій був порожнім, мав два великі крила посередині і два менші ззаду, схожі на хвостові стабілізатори. Задня частина голуба мала отвір, з'єднаний з бичачим міхуром, поміщеним у корпус.

Процес використання пристрою включав установку птиці на киплячий котел, після чого пар накачували всередину, поки голуб не злітав. Літописці стверджували, що апарат міг пролетіти відстань, еквівалентну кільком сотням метрів.

Від дрону до навігаційної системи. Винаходи давнини, які випередили свій часГолуб-дрон на паровій тязі (фото: Ancient Origins)

Автоматичні двері

У І столітті н. е. Герон Олександрійський, математик та інженер, розробив перші в історії двері, що відчиняються автоматично.

Механізм функціонував наступним чином: рано-вранці жрець входив у храм через двері для персоналу і розпалював вогонь у жаровнях. Під впливом температури вода в мідних горщиках перетворювалася на пару, яка під тиском переміщалася пневматичними трубами поруч із дверима.

Ця пара заповнювала судини-противаги, активуючи систему тросів і шківів, поступово відчиняючи двері. Від розпалювання вогню до досягнення результату потрібно кілька годин.

Двері, що самостійно відкриваються в храмі, надавали віруючим містичні почуття, створюючи враження, ніби їх усередину запрошують вищі сили.

Цей дивовижний механізм був встановлений у римському храмі поруч із міськими воротами Олександрії, оскільки вважалося, що дари богам слід пропонувати у кращому вигляді, щоб вони були задоволені і не наводили на людей біди.

Герон описав свої двері, що автоматично відкриваються, в книзі "Пневматика", де також згадав інші свої винаходи, такі як паровий котел, вітряне колесо, м'язовий водяний насос для гасіння пожеж і багато іншого.

Від дрону до навігаційної системи. Винаходи давнини, які випередили свій часАвтоматичні двері у стародавній Греції (фото: Artefacts Berlin)

Торговий автомат

Ще один агрегат, придуманий Героном і випередивший свій час на кілька тисячоліть. Його також розмістили в одному із римських храмів. Являв собою щось на кшталт платного диспенсера святої води.

Відвідувачі храму кидали монетку у проріз апарату, вона падала на піддон усередині. Той під вагою монети нахилявся, відкриваючи заслінку і наливаючи в підставку трохи рідини. Потім монета зісковзувала з піддону, що нахилився, і дверцята поверталися на місце.

Цей винахід можна назвати першим в історії торговим автоматом.

Від дрону до навігаційної системи. Винаходи давнини, які випередили свій часТорговий автомат (фото: Public Domain)

Сейсмоскоп

Не тільки античні греки та римляни, а й древні китайці зробили свій внесок у створення фантастичних механізмів, що випереджали свій час. Деякі з їх винаходів були корисними, тоді як інші просто являли собою цікаві концепти.

Одним із таких винаходів був перший в історії сейсмоскоп, представлений вченим на ім'я Чжан Хен імператорському двору у 132 році, в епоху династії Хань.

Принцип роботи пристрою полягав у тому, що у металевій посудині висів чутливий до коливань землі молоточок. У разі землетрусу молоточок вдаряв по стінці у напрямку, де розташовувався епіцентр.

При цьому з рота одного з восьми драконів, прикріплених до сейсмоскопа, випадала кулька. Вона падала у роти бронзових жаб, що стояли знизу, з гучним дзвінком, дозволяючи спостерігачам визначити, в якому напрямку сталося лихо. Цей дивовижний апарат отримав назву "Флюгер землетрусів" та викликав захоплення при дворі.

Незважаючи на зовнішню простоту, всередині машина виявилася досить складною, з хитромудрими важелями та кривошипами, що забезпечують вільний рух маятника у посудині за вісьмома напрямками.

У літописі "Книга пізніх ханьців" зафіксовано випадок, коли пристрій Чжана спрацював, хоча ніхто не відчув землетрусу. Через кілька днів із заходу прибув гонець, який підтвердив, що в провінції Лунсі (нині Ганьсу) справді стався землетрус.

Від дрону до навігаційної системи. Винаходи давнини, які випередили свій часСейсмоскоп (фото: Britannica)

Віз із навігаційною системою

У наші дні автомобілем із навігатором нікого не здивувати. Але коли 2 000 років тому в Епоху Троєцарства китайський винахідник Ма Цзюнь створив для імператора Мін-ді колісницю із вбудованим компасом - це було справжнє диво.

Магнітного компасу у винахідника не було, тому довелося викручуватися. На дах колісниці він причепив стрілку, яка за допомогою складної системи із шестерень отримувала здатність завжди вказувати в одному напрямку.

На початку шляху, коли сторони світла точно відомі, її розгортали на південь. Потім колісниця рушала, і щоразу, коли вона повертала, механізм обертав стрілку так, щоб вона завжди вказувала заданий напрямок. Тільки механіка, жодних магнітних компасів - їх китайці почнуть використовувати лише у XI столітті.

Щоб створити такий апарат, Ма Цзюню довелося винайти диференціальну передачу та редукторний механізм. Згідно з літописами, колісниці-навігатори застосовувалися аж до 1300 року і потрібні були у довгих походах та розвідувальних експедиціях.

Від дрону до навігаційної системи. Винаходи давнини, які випередили свій часВіз із навігаційною системою (фото: Wikipedia)

Раніше ми писали про середньовічні винаходи, які справили значний вплив на світ.

А ще у нас є матеріал про 10 найгірших винаходів в історії.

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