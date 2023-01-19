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Жіночі вчинки, які геть убивають чоловіче бажання

Помилки жінок у стосунках (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Жінки, які мало часу приділяють інтимному питанню, кінець-кінцем можуть стикнутися з проблемами у стосунках. Адже є ряд речей, які розхолоджують партнера, що неминуче закінчується відчуженням, зрадами і розставанням.

Як не можна робити, розповіли в Telegram Сексологія по-українськи.

Занадто часта відмова в інтимі

У підсумку він просто перестане до вас підходити, адже звик до відмов. Та й загалом, така позиція, коли чоловік у стосунках має принижуватися, щоб отримати інтим, - зашкварна. Адже зайняття коханням – невід’ємна складова здорових стосунків.

Вибір зручної, а не естетичної спідньої білизни

Бавовняні трусики і спортивний ліфчик можуть бути зручними і часто – доречними, особливо, коли ви йдете у спортзал чи на пробіжку.

Але для створення особливої атмосфери для вашого коханого, обзаведіться кількома комплектами звабливої еротичної білизни. Як варіант – популярні боді чи трусики "з доступом".

Багатогодинні приготування до сексу

Такі дівочі ритуали здатні розхолодити чоловіків, яким часто треба тут і зараз. А якщо ви зачиняєтеся щоразу у ванній, щоб зробити укладку чи мейк, це може вбити бажання найтерплячішого з чоловіків.

Раніше ми писали, якими хитрощами мудрі жінки можуть втримати чоловіка.

Крім того читайте, через які промахи в ліжку від чоловіків втікають всі жінки.

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