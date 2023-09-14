Жіноча природа - агресія. Трансформаційний коуч розповіла, якою повинна бути справжня жінка

Чи існує ідеальна людина, жінка, подруга, мама, бабуся? І взагалі, хто вона, та сама справжня жінка, сильна та відважна або ж спокійна та м’яка?

Чи існують ідеальні люди?

Давайте одразу будемо відвертими - всі ми постійно вішаємо ярлики на себе та на своє оточення. У нашій уяві є ідеальні люди, ідеальні партнери, друзі. А також з самого дитинства у нашій голові вже є образ ідеальної жінки та чоловіка.

Звісно, що картинка далеко не завжди перетворюється на реальність та може взагалі не існувати в житті. Проте всі ми протягом життя власноруч заганяємо себе у ці рамки бурхливого уявлення. А потім потерпаємо від нездійсненних очікувань, в першу чергу, від самих себе.

Й хоча світ, що оточує нас дуже прогресує, наші упередження стосовно ідеалів залишаються незмінними. Можливо це генетика, можливо менталітет, але ми й досі чекаємо ідеальних людей, на яких, до речі, й самі хочемо рівнятися.

Чомусь, це питання більшою мірою чіпляє жінок, адже у суспільства є свої стандарти. Та варто розуміти, що світ впевнено крокує вперед і залишатися позаду не вийде.

Яна Зінченко (фото: особистий архів експерта)

Якою повинна бути справжня жінка?

Думка Яни з цього приводу логічна та дуже цікава і саме вона розкриває глибокий сенс питання, на яке жінки віками не можуть знайти відповідь.

"Для мене таке формулювання взагалі про щось примусове - чому я повинна і хто це вирішує? Так от, в нас із вами, дівчата, є як інь, так і ян, як жіноча частина, так і чоловіча, як світле, так і темне. І отут криється найбільша помилка, коли ми вирішуємо, що якась частина важлива і хороша, а якась погана і її треба уникати", - розмірковує Зінченко.

А й насправді жінка - це про багатогранність, любов до себе та світу, енергія, як позитивна, так і негативна. І якою б ти не була сьогодні, завтра ти станеш ще кращою принаймні це здорова позиція - приймати себе такою, яка ти є і не рівнятися на когось.

Жінкам, особливо молодим, буває складно прийняти свою негативну сторону. А це агресія, злість, відстоювання себе і власних принципів. Це про сміливість, про висловлювання власної думки. Це про кордони та свої бажання, а також про здоровий егоїзм. І все це можна описати одним словом - агресія.

Що ж таке жіноча агресія та чому не варто її пригнічувати?

Якщо спиратися на слова Яни, агресія - це енергія, імпульс, який допомагає нам відстоювати свої інтереси й потреби.

Жіноча агресія - це погано чи добре? А залежить це від того, як ми її використовуємо, але вона точно в нас є, в кожній. Тож, занурюємося у цю тему більш детально.

"Якщо агресія допомагає відстояти свої кордони, то це ж добре? Тут всі погодяться, а от якщо прояв агресії спрямований на когось, щоб домінувати і принижувати, то це вже інша історія. І взагалі агресія напряму повʼязана з темою сексуальності, тому в кого є тут завтик, придивіться, чи не пригнічуєте ви її в собі", - пояснила Зінченко.

Тож, агресія - це не про погане, точніше, не завжди про погане. Дуже часто вона слугує для жінок, як допоміжна паличка, адже увімкнути її можна в будь-який момент.

Знову ж таки, тут прослідковується тема власних кордонів, самоцінності та здорових стосунків з усіма своїми сторонами.

За словами коуча, саме через це багато жінок соромляться проявлятися на повну, забороняють собі відчувати агресію, хочуть бути гарними дівчатами, які не конфліктують і не помічають, що така поведінка руйнує їх, бо емоції нікуди не зникають.

А всі емоції насправді важливі, адже якщо їх не проживати та не випускати назовні, то можна потонути у власних блоках й ніколи не вийти далі своєї уявної білої лінії, за якою насправді немає нічого небезпечного.

Яна Зінченко (фото: особистий архів експерта)

Чи можна сказати, що справжня жінка - це агресивна жінка?

Так, але не в прямому сенсі цього слова. Варто розмежовувати це почуття і його значення. Агресія - це сила жіночого характеру. Це її опора і та сама якість, що дозволяє самостійно йти до бажаного життя й при цьому бути собою.

Що дуже важливо, адже якщо жінка живе у клітці власних ідеалів та упереджень - вона ніколи не зможе стати щасливою та реалізованою.

Відпускайте себе, свою здорову агресію і приймайте себе різними - це і є справжність жіночого існування.