Женская природа - агрессия. Трансформационный коуч рассказала, какой должна быть настоящая женщина

Существует ли идеальный человек, женщина, подруга, мама, бабушка? И вообще, кто она, та самая настоящая женщина, сильная и отважная или спокойная и мягкая?

Существуют ли идеальные люди?

Давайте сразу будем откровенными - все мы постоянно вешаем ярлыки на себя и на свое окружение. В нашем воображении есть идеальные люди, идеальные партнеры, друзья. А также с самого детства в нашей голове уже есть образ идеальной женщины и мужчины.

Конечно, картинка далеко не всегда превращается в реальность и может вообще не существовать в жизни. Однако все мы в течение жизни загоняем себя в эти рамки бурных фантазий. А потом страдаем от несбывшихся ожиданий, в первую очередь, от самих себя.

И хотя окружающий нас мир очень прогрессирует, наши предубеждения относительно идеалов остаются неизменными. Возможно это генетика, возможно менталитет, но мы до сих пор ждем идеальных людей, на которых, кстати, и сами хотим равняться.

Почему-то этот вопрос в большей степени цепляет женщин, ведь у общества есть свои стандарты. Но следует понимать, что мир уверенно шагает вперед и оставаться позади не получится.

Яна Зинченко (фото: личный архив эксперта)

Какой должна быть женщина?

Мнение Яны по этому поводу логичное и очень интересное и именно оно раскрывает глубокий смысл вопроса, на который женщины веками не могут найти ответ.

"Для меня такая формулировка вообще о чем-то принудительном – почему я должна и кто это решает? Так вот, у нас с вами, девушки, есть как инь, так и ян, как женская часть, так и мужская, как светлое, так и темное. И тут кроется самая большая ошибка, когда мы решаем, что какая-то часть важна и хороша, а какая-то плохая и ее нужно избегать", - начинает свои размышления Зинченко.

На самом деле женщина - это о многогранности, любви к себе и миру, энергии, как положительной, так и негативной. И какой бы ты ни была сегодня, завтра ты станешь еще лучше, по крайней мере, это здоровая позиция - принимать себя такой, какая ты есть и не равняться на кого-то.

Женщинам, особенно молодым, бывает сложно принять свою отрицательную сторону. А это агрессия, злоба, отстаивание себя и собственных принципов. Это о смелости, о выражении собственного мнения. Это о границах и своих желаниях, а также о здоровом эгоизме. И все это можно описать одним словом - агрессия.

Что же такое женская агрессия и почему не следует ее подавлять?

Если опираться на слова Яны, агрессия - это энергия, импульс, помогающий нам отстаивать свои интересы и потребности.

Женская агрессия - это плохо или хорошо? А зависит это от того, как мы ее используем, но она точно у нас есть, в каждой. Итак, погружаемся в эту тему более детально.

"Если агрессия помогает отстоять свои границы, то это хорошо? Здесь все согласятся, а вот если проявление агрессии направлено на кого-то, чтобы доминировать и унижать, это уже другая история. И вообще агрессия напрямую связана с темой сексуальности, поэтому у кого есть здесь завтык, присмотритесь, не подавляете ли вы ее в себе", - объяснила Зинченко.

Выходит, что агрессия - это не о плохом, точнее, не всегда о плохом. Очень часто она служит для женщин как вспомогательная палочка, ведь включить ее можно в любой момент.

Опять же, здесь прослеживается тема собственных границ, самоценности и здоровых отношений со всеми своими сторонами.

По словам коуча, именно поэтому многие женщины стесняются проявляться на полную, запрещают себе испытывать агрессию, хотят быть хорошими девчонками, которые не конфликтуют и не замечают, что такое поведение разрушает их, потому что эмоции никуда не исчезают.

А все эмоции действительно важны, ведь если их не проживать и не выпускать наружу, то можно утонуть в собственных блоках и никогда не выйти дальше своей воображаемой белой линии, за которой на самом деле нет ничего опасного.

Яна Зинченко (фото: личный архив эксперта)

Можно ли сказать, что настоящая женщина - это агрессивная женщина?

Да, но не в прямом смысле этого слова. Следует разграничивать это чувство и его значение. Агрессия - это сила женского характера. Это ее опора и то самое качество, которое позволяет самостоятельно идти к желаемой жизни и при этом быть собой.

Что очень важно, ведь если женщина живет в клетке собственных идеалов и предубеждений, она никогда не сможет стать счастливой и реализованной.

Отпускайте себя, свою здоровую агрессию и принимайте себя разными - это и есть подлинность женского существования.