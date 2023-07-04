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Жінку готували до кремації, але вона прокинулася по дорозі на власні похорони (фото)

Жінка воскресла по дорозі на похорон (колаж: Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Жінка, яку вважали мертвою і везли на власний похорон, раптом прокинулася. Це неймовірне диво, адже "померлу" родичку оплакували і готували до кремації.

Про це пише Daily Star.

Жінка лікувалася на рак, але "померла"

49-річна Чатапорн Сріпхонла померла в Таїланді, в провінції Удон Тані, 29 червня. А коли її транспортували додому, щоб провести обряд кремації і поховання, жінка раптом прокинулася.

Парамедики були впевнені, що Чатапорн померла, адже вона перестала дихати й подавати ознаки життя.

Матір жінки вже обдзвонила родичів, аби повідомити про її смерть, яка сталася після боротьби з раком печінки.

"Моя донька лікувалася від раку в лікарні, але лікарі сказали нам, що у неї лише невеликі шанси вижити", - розповіла родичка жінки.

Чатапорн "померла" по дорозі додому

Через тяжку хворобу жінка проводила багато часу в лікарні, але її вирішили забрати додому, щоб вона могла провести останні дні з родиною.

"Я хотіла, щоб вона провела свої останні хвилини з родиною, тому домовилася, щоб її відвезли до нас додому... Ми з розбитим серцем дізналися, що вона померла дорогою додому", - додала матір Чатапорн.

Чатапорн Сріпхонла була визнана мертвою (фото: dailystar)

Родина дотримувалася буддійської традиції щодо швидкої кремації та негайно підготувалася до її похорону, купивши труну та узгодивши церемонію з персоналом храму.

Жінка оговталася, коли її везли на церемонію кремації

Фургон з тілом Чатапорн перенаправили від їхнього дому до храму, де тіло мали залишити на ніч, а вранці провести церемонію.

Однак люди, що були поруч з тілом були шоковані, коли "мертва" раптово прокинулась і розплющила очі.

Жінка прокинулася по дорозі на кремацію (фото: dailystar)

Потім Чатапорн була терміново доставлена ​​до лікарні Ban Dung Crown Prince Hospital, де вона перебуває під медичним наглядом.

Раніше ми писали, що скривавлений пілот продовжив політ з гігантським птахом, який пробив лобове скло і застряг.

Також читайте, що жінка встановила в лісі камери спостереження за дикою природою і була в шоку побаченим.

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