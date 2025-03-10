Жінки на камеру їдять тюльпани й це стало трендом в TikTok. Чи безпечна така "розвага"

Так, останніми днями в соцмережах можна побачити чимало відео, на яких жінки куштують свої букети на смак. Комусь це подобається, бо квіти нібито схожі на горох чи навіть щось солодке, а хтось не може себе змусити проковтнути пелюстки, адже гидує.

Але це ще не все. Вже знайшлися блогерки, які почали не просто їсти сирі тюльпани. Пелюстки квітів вже навіть спробували приготувати в клярі. І "страва", як запевняє одна з жінок, чимось схожа на цвітну капусту.

Чи можна їсти тюльпани

Одна з блогерок прямо спитала про це у продавчині, в якої купувала квітку для свого огляду. Та одразу відповіла, що це дуже небезпечно, адже в пелюстках, стеблах та листах можуть бути нітрати. Втім, це чомусь не зупинило жінку, а тому вона теж вирішила спробувати тюльпан. Результатом, до речі, вона була незадоволена.

Виявилося, що тюльпани дійсно їли, але за часів Другої світової, коли люди були вимушені рятуватися від голоду усіма можливими способами. Втім, тоді квітки були іншими.

Вся річ у тому, що нині, а особливо напередодні свят, флористи прагнуть отримати максимально стійку до морозів та транспортування квітку. І для того, аби у тюльпана були пружні та "хрусткі" листи й пелюстки, їх часто підживлюють.



Чим небезпечні тюльпани (фото: freepik.com)

Для цього не завжди використовуються безпечні та природні добрива. І тому тюльпани, які продаються в магазинах, можуть бути з нітратами та хімікатами. А це, звісно ж, небезпечно.

До речі, під час Другої світової люди їли не лише пелюстки й стебла тюльпанів, а ще й цибулини. Відомо, що акторка Одрі Хепберн, яка в ті роки була маленькою, також голодувала. І тому вона їла цибулини (з них робили муку та пекли тістечка), але це, як і усі події, негативно позначилися на її здоров'ї.

Цибулини тюльпанів містять тюліпозид A, який може викликати алергічні реакції у людей з підвищеною чутливістю. Тому тюльпани вважаються умовно отруйними рослинами.

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