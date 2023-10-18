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Жінка витратила 120 тис. доларів, щоб стати схожою на Барбі. Дивіться, як вона виглядає

Жінка зі Швеції хоче стати людською версією Барбі (фото:instagram.com/aliciaxamira)
Автор: Людмила Жукова

33-річна Алісія Аміра, яка витратила 122 тисячі доларів на косметичну операцію, щоб виглядати як справжня лялька Барбі, зазнала ще однієї серйозної трансформації - і її шанувальники приголомшені.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Mirror.

Що відомо про 33-річну модель зі Швеції

Шведська модель OnlyFans Алісія Аміра заявила, що її місія – стати людською лялькою Барбі. В результаті їй зробили кілька операцій на грудях, лобі, очах, щоках і губах, а також заповнили філером щоки, ніс, підборіддя, вкололи ботокс на все обличчя.

Алісія мріє виглядати, як Барбі (instagram.com/aliciaxamira)

У нещодавньому відео Алісія, одягнена у яскраво-рожеве бікіні та міні-спідницю, представила свій останній образ.

Алісія зробила безліч операцій, щоб стати схожою на Барбі (instagram.com/aliciaxamira)

"Я видалила всі свої татуювання, і виявилося, що я виглядаю ще пластичнішою, ніж ви думали. Мені це шалено подобається", - сказала вона.

Шанувальники запитували, чи видалила Алісія свої татуювання назавжди, чи вона використала макіяж, щоб приховати їх. Але все ж таки дівчина видалила наколки назавжди.

Так Алісія виглядала до операцій (instagram.com/aliciaxamira)

Зазначимо, що Алісія також є моделлю на PornHub, там багато відео з нею.

До речі, Голий Ленні Кравіц показав, як виглядає його тіло у 59 років у кліпі українки.

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пластична операціяжінки