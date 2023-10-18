Жінка витратила 120 тис. доларів, щоб стати схожою на Барбі. Дивіться, як вона виглядає

Що відомо про 33-річну модель зі Швеції

Шведська модель OnlyFans Алісія Аміра заявила, що її місія – стати людською лялькою Барбі. В результаті їй зробили кілька операцій на грудях, лобі, очах, щоках і губах, а також заповнили філером щоки, ніс, підборіддя, вкололи ботокс на все обличчя.

Алісія мріє виглядати, як Барбі (instagram.com/aliciaxamira)

У нещодавньому відео Алісія, одягнена у яскраво-рожеве бікіні та міні-спідницю, представила свій останній образ.

Алісія зробила безліч операцій, щоб стати схожою на Барбі (instagram.com/aliciaxamira)



"Я видалила всі свої татуювання, і виявилося, що я виглядаю ще пластичнішою, ніж ви думали. Мені це шалено подобається", - сказала вона.

Шанувальники запитували, чи видалила Алісія свої татуювання назавжди, чи вона використала макіяж, щоб приховати їх. Але все ж таки дівчина видалила наколки назавжди.

Так Алісія виглядала до операцій (instagram.com/aliciaxamira)

Зазначимо, що Алісія також є моделлю на PornHub, там багато відео з нею.