Жінка відмовилась від шампуню і зубної пасти на роки: що з нею сталося

41-річна Бріттані Бланд, мати трьох дітей, стверджує, що відмова від звичних засобів особистої гігієни - дезодорантів, шампунів та зубної пасти - стала її "порятунком" після багатьох років боротьби з виснажливими хронічними захворюваннями.
Що стало з жінкою після відмови від деяких засобів гігієни, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.
Колишня медсестра з 22-річним стажем переконана, що саме такий радикальний крок кардинально змінив її життя на краще, хоча й викликав неабиякий подив у її оточення.
"Це не просто якийсь там стиль життя - мова йде про моє виживання, - категорично заявляє Бріттані в інтерв'ю.
"Я не роблю жодних медичних заяв, а просто ділюся тим, що особисто допомогло мені після десятиліття неймовірних страждань. Моя довіра до західної медицини остаточно вичерпалася після довгих років помилкових діагнозів та абсолютно неефективного лікування", - додала вона.
Рішення Бріттані відмовитися від традиційних засобів гігієни було не спонтанним. Її шлях до альтернативної медицини розпочався ще у 2015 році, коли її здоров'я різко погіршилося. При вазі у 118 кілограмів та постійному, нищівному болю, жінка пройшла безліч лікарів, але так і не отримала дієвої допомоги.
Лише у 2023 році їй нарешті поставили точний діагноз: синдром Елерса-Данлоса - рідкісне генетичне захворювання сполучної тканини, яке вражає суглоби, шкіру та кровоносні судини.
"Я бачила медичну систему з обох боків барикад - і як медсестра, і як пацієнтка, - з гіркотою розповідає Бріттані. - І мені цього було достатньо. Йшлося вже не про моє зцілення, а виключно про прибуток. Лікарі просто грабували мою страхову компанію, поки я лежала в агонії, не отримуючи жодної реальної допомоги".
Саме це розчарування у традиційній медицині підштовхнуло Бріттані до кардинальних змін у своєму житті, зокрема й у підході до особистої гігієни. Чотири роки тому вона повністю відмовилася від магазинних дезодорантів, шампунів та зубної пасти, що стало справжнім шоком для її рідних та знайомих.
Проте, за словами Бріттані, результати цього неочікуваного експерименту перевершили всі її сподівання.
"Моє волосся абсолютно не жирне, хоча я мию його лише кілька разів на рік - содою та оцтом", - стверджує жінка.
"Від мене немає жодного неприємного запаху. Ба більше, я навіть вилікувала карієс без жодної допомоги стоматолога! Це моя особиста правда - і повірте мені, я чудово пахну, дякуючи своєму новому підходу", - продовжила вона.
Зараз Бріттані самостійно виготовляє власні альтернативні засоби гігієни. Замість звичного дезодоранту вона використовує натуральні компоненти, а для чищення зубів – спеціальний зубний порошок власного приготування.
Свій нетрадиційний підхід жінка пояснює просто.
"Запах тіла - це ніщо інше, як вихід токсинів з організму. Якщо у вас, наприклад, дефіцит магнію, ви будете відчувати неприємний запах. Завдяки належній детоксикації моєму організму більше не потрібен магазинний дезодорант, наповнений хімією", - заявила Бріттані.
Попри скептичне ставлення багатьох людей до її експерименту, Бріттані залишається непохитною у своїх переконаннях. Вона активно ділиться своїм досвідом та просуває такий альтернативний підхід до здоров'я через соціальні мережі, знаходячи все більше однодумців, які також розчарувалися у традиційній медицині та шукають власні шляхи до зцілення та добробуту.
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