Жінка відмовилась від шампуню і зубної пасти на роки: що з нею сталося

Історія Бріттані Бланд

Колишня медсестра з 22-річним стажем переконана, що саме такий радикальний крок кардинально змінив її життя на краще, хоча й викликав неабиякий подив у її оточення.

"Це не просто якийсь там стиль життя - мова йде про моє виживання, - категорично заявляє Бріттані в інтерв'ю.

"Я не роблю жодних медичних заяв, а просто ділюся тим, що особисто допомогло мені після десятиліття неймовірних страждань. Моя довіра до західної медицини остаточно вичерпалася після довгих років помилкових діагнозів та абсолютно неефективного лікування", - додала вона.

Так виглядала Бріттані в 2015 році (Скриншот)

Рішення Бріттані відмовитися від традиційних засобів гігієни було не спонтанним. Її шлях до альтернативної медицини розпочався ще у 2015 році, коли її здоров'я різко погіршилося. При вазі у 118 кілограмів та постійному, нищівному болю, жінка пройшла безліч лікарів, але так і не отримала дієвої допомоги.

Лише у 2023 році їй нарешті поставили точний діагноз: синдром Елерса-Данлоса - рідкісне генетичне захворювання сполучної тканини, яке вражає суглоби, шкіру та кровоносні судини.

"Я бачила медичну систему з обох боків барикад - і як медсестра, і як пацієнтка, - з гіркотою розповідає Бріттані. - І мені цього було достатньо. Йшлося вже не про моє зцілення, а виключно про прибуток. Лікарі просто грабували мою страхову компанію, поки я лежала в агонії, не отримуючи жодної реальної допомоги".

Саме це розчарування у традиційній медицині підштовхнуло Бріттані до кардинальних змін у своєму житті, зокрема й у підході до особистої гігієни. Чотири роки тому вона повністю відмовилася від магазинних дезодорантів, шампунів та зубної пасти, що стало справжнім шоком для її рідних та знайомих.

Що стало з Бріттані?

Проте, за словами Бріттані, результати цього неочікуваного експерименту перевершили всі її сподівання.

"Моє волосся абсолютно не жирне, хоча я мию його лише кілька разів на рік - содою та оцтом", - стверджує жінка.

"Від мене немає жодного неприємного запаху. Ба більше, я навіть вилікувала карієс без жодної допомоги стоматолога! Це моя особиста правда - і повірте мені, я чудово пахну, дякуючи своєму новому підходу", - продовжила вона.

Так виглядає Бріттані зараз (Скриншот)

Зараз Бріттані самостійно виготовляє власні альтернативні засоби гігієни. Замість звичного дезодоранту вона використовує натуральні компоненти, а для чищення зубів – спеціальний зубний порошок власного приготування.

Свій нетрадиційний підхід жінка пояснює просто.

"Запах тіла - це ніщо інше, як вихід токсинів з організму. Якщо у вас, наприклад, дефіцит магнію, ви будете відчувати неприємний запах. Завдяки належній детоксикації моєму організму більше не потрібен магазинний дезодорант, наповнений хімією", - заявила Бріттані.

Попри скептичне ставлення багатьох людей до її експерименту, Бріттані залишається непохитною у своїх переконаннях. Вона активно ділиться своїм досвідом та просуває такий альтернативний підхід до здоров'я через соціальні мережі, знаходячи все більше однодумців, які також розчарувалися у традиційній медицині та шукають власні шляхи до зцілення та добробуту.