Женщина отказалась от шампуня и зубной пасты на годы: что с ней произошло

История Бриттани Бланд

Бывшая медсестра с 22-летним стажем убеждена, что именно такой радикальный шаг кардинально изменил ее жизнь к лучшему, хотя и вызвал немалое недоумение у ее окружения.

"Это не просто какой-то там стиль жизни - речь идет о моем выживании, - категорично заявляет Бриттани в интервью.

"Я не делаю никаких медицинских заявлений, а просто делюсь тем, что лично помогло мне после десятилетия невероятных страданий. Мое доверие к западной медицине окончательно иссякло после долгих лет ложных диагнозов и абсолютно неэффективного лечения", - добавила она.

Так выглядела Бриттани в 2015 году (Скриншот)

Решение Бриттани отказаться от традиционных средств гигиены было не спонтанным. Ее путь к альтернативной медицине начался еще в 2015 году, когда ее здоровье резко ухудшилось. При весе в 118 килограммов и постоянной, сокрушительной боли, женщина прошла множество врачей, но так и не получила действенной помощи.

Только в 2023 году ей наконец поставили точный диагноз: синдром Элерса-Данлоса - редкое генетическое заболевание соединительной ткани, которое поражает суставы, кожу и кровеносные сосуды.

"Я видела медицинскую систему с обеих сторон баррикад - и как медсестра, и как пациентка, - с горечью рассказывает Бриттани. - И мне этого было достаточно. Речь шла уже не о моем исцелении, а исключительно о прибыли. Врачи просто грабили мою страховую компанию, пока я лежала в агонии, не получая никакой реальной помощи".

Именно это разочарование в традиционной медицине подтолкнуло Бриттани к кардинальным изменениям в своей жизни, в том числе и в подходе к личной гигиене. Четыре года назад она полностью отказалась от магазинных дезодорантов, шампуней и зубной пасты, что стало настоящим шоком для ее родных и знакомых.

Что стало с Бриттани?

Однако, по словам Бриттани, результаты этого неожиданного эксперимента превзошли все ее ожидания.

"Мои волосы абсолютно не жирные, хотя я мою их только несколько раз в год - содой и уксусом", - утверждает женщина.

"От меня нет никакого неприятного запаха. Более того, я даже вылечила кариес без всякой помощи стоматолога! Это моя личная правда - и поверьте мне, я прекрасно пахну, благодаря своему новому подходу", - продолжила она.

Так выглядит Бриттани сейчас (Скриншот)

Сейчас Бриттани самостоятельно изготавливает собственные альтернативные средства гигиены. Вместо привычного дезодоранта она использует натуральные компоненты, а для чистки зубов - специальный зубной порошок собственного приготовления.

Свой нетрадиционный подход женщина объясняет просто.

"Запах тела - это ничто иное, как выход токсинов из организма. Если у вас, например, дефицит магния, вы будете чувствовать неприятный запах. Благодаря надлежащей детоксикации моему организму больше не нужен магазинный дезодорант, наполненный химией", - заявила Бриттани.

Несмотря на скептическое отношение многих людей к ее эксперименту, Бриттани остается непоколебимой в своих убеждениях. Она активно делится своим опытом и продвигает такой альтернативный подход к здоровью через социальные сети, находя все больше единомышленников, которые также разочаровались в традиционной медицине и ищут собственные пути к исцелению и благополучию.