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Жінка вбила чоловіка одним ударом перед власним днем народження: причина шокує

Жінка вбила власного чоловіка в Індії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Жінка, на ім'я Ренука вбила свого чоловіка Ніхіла напередодні власного дня народження. Вона зробила це з одного удару в пориві люті. Подружжя родом з Індії.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посилання на індійське видання News One розповідає, що сталося в парі.

Інцидент стався в будинку пари. 36-річний Ніхіл Ханна перебував у шлюбі зі своєю 38-річною дружиною Ренукою протягом шести років. За кілька днів у неї повинен був бути день народження, але жінка розлютилася, дізнавшись, коли чоловік відмовився везти її в Дубай на святкування.

Поліція також додала зі свідчень Ренуки, що Ніхіл не зробив їй подарунок ні на день народження, ні на річницю. А ще раніше відмовився їхати в Делі на свята до її родини.

Подружжя почало сильно сваритися. У результаті Ренука сильно вдарила Ніхіла в обличчя.

Удар був настільки сильним, що в чоловіка був зламаний ніс і декілька зубів У Ніхіла розпочалася сильна кровотеча, після чого він втратив свідомість і помер через крововилив.

Поліція порушила справу проти Ренуки й затримала її для подальшого розслідування.

 

Раніше ми розповідали про те, що в Південній Кореї дівчина вбила незнайомку заради цікавості.

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