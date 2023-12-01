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Женщина убила мужчину одним ударом перед собственным днем рождения: причина шокирует

Женщина убила собственного мужчину в Индии (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Женщина, по имени Ренука, убила своего мужа Нихила накануне собственного дня рождения. Она сделала это из одного удара в порыве ярости. Супруги родом из Индии.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на индийское издание News One рассказывает, что произошло в паре.

Инцидент произошел в доме пары. 36-летний Нихил Ханна состоял в браке со своей 38-летней супругой Ренукой в течение шести лет. Через несколько дней у нее должен был быть день рождения, но женщина разозлилась, узнав, когда мужчина отказался везти ее в Дубай на празднование.

Полиция также добавила из свидетельств Ренуки, что Нихил не сделал ей подарок ни на день рождения, ни на годовщину. А еще раньше отказался ехать в Дели на праздники к ее семье.

Супруги начали сильно ссориться. В результате Ренука сильно ударила Нихила в лицо.

Удар был настолько сильным, что у мужчины был сломан нос и несколько зубов. У Нихила началось сильное кровотечение, после чего он потерял сознание и умер из-за кровоизлияния.

Полиция возбудила дело против Ренуки и задержала ее для дальнейшего расследования.

 

Ранее мы рассказывали о том, что в Южной Корее девушка убила незнакомку из любопытства.

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