Жінка скинула 45 кг після двох змін у житті: історія неймовірного перевтілення

Американка Александра Брісено у 36 років схудла на 45 кілограмів, змінивши свій режим харчування та додавши регулярну фізичну активність. За її словами, саме ці дві звички стали вирішальними у боротьбі із зайвою вагою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today .

Історія схуднення

Александра Брісено - м ати-одиначка, яка живе в Маямі, штат Флорида. Вона почала сильна набирати вагу ще в аспірантурі, і цей процес прискорився, коли вона розпочала навчання в докторантурі з дієтології та харчування у 2020 році.

Вона набрала 45 кілограмів, оскільки стрес від виховання двох дітей та поєднання навчання та роботи не давало їй змоги зосередитися на своєму харчуванні здоровою їжею. При зрості 150 см вона важила 117 кілограмів.

"Це було страшно. На той момент це був великий ризик для мого здоров’я. Минулого року я працювала в клініці, що спеціалізується на розладах харчової поведінки, і це було дуже соромно та розчаровано в собі, бо я знаю краще. Я знаю, що люди рівняються на мене завдяки моїй експертизі", - сказала вона.

Відтоді Брісено схудла на 45 кілограмів, і її здоров'я повернулося до норми після того, як вона почала тренуватися та змінила свій раціон.

Переїдання вночі

Жінка каже, що вона завжди була активною та завжди звертала увагу на своє здоров'я та вагу. Але коли її життя стало надзвичайно завантаженим сімейними обов'язками та навчанням, вона перестала ставити себе на перше місце.

"Я не їла цілий день, перекушуючи лише залишками їжі, що залишили діти - скоринкою від бутерброда з арахісовою пастою, курячими нагетсами, які вони залишили", - згадує вона.

Але потім вона почала голодувати. Найбільшою проблемою була відсутність збалансованого харчування. Вона пам’ятає, як сідала і їла багато крекерів, яке давало їй понад 3000 калорій на день.

Александра Брісено до схуднення (фото: today.com)

Як вона вела щоденник харчування

Починаючи з січня 2024 року, Брісено поступово відновила регулярні фізичні вправи, що, за її словами, "змінило все".

Зараз вона тренується щонайменше чотири рази на тиждень, поєднуючи важку атлетику та кардіо, а також групові заняття фітнесом, такі як зумба та йога.

Коли справа дійшла до її раціону, то їй потрібно було з'ясувати, чому переїдання стало звичним явищем.

Одна проста звичка допомогла їй їсти менше: вона почала вести щоденник свого харчування, але виявила, що ефективніше фотографувати все, що вона їла. Це потрібно для того, щоб аналізувати, що вона робить неправильно.

Перегляд зображень допоміг їй зрозуміти, що вона, наприклад, не їсть достатньо, щоб зробити собі сніданок здоровим.

Однак, зараз вона дбає про те, щоб її тіло було поживне збалансованим харчуванням протягом дня. Половина тарілки завжди складається з фруктів та овочів, інша половина містить білок та вуглеводи. Вона не обмежує себе в їжі, але їсть помірно.

Брісено зараз важить 68 кілограмів, вона набрала м'язову масу і у неї більше не має переддіабетичного стану.

Александра Брісено після схуднення (фото: today.com)