Женщина сбросила 45 кг после двух изменений в жизни: история невероятного перевоплощения

Американка Александра Брисено в 36 лет похудела на 45 килограммов, изменив свой режим питания и добавив регулярную физическую активность. По ее словам, именно эти две привычки стали решающими в борьбе с лишним весом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today .

История похудения

Александра Брисено - мать-одиночка , которая живет в Майами, штат Флорида. Она начала сильно набирать вес еще в аспирантуре, и этот процесс ускорился, когда она начала обучение в докторантуре по диетологии и питанию в 2020 году.

Она набрала 45 килограммов, поскольку стресс от воспитания двоих детей и сочетание учебы и работы не давало ей возможности сосредоточиться на своем питании. При росте 150 см она весила 117 килограммов.

"Это было страшно. На тот момент это был большой риск для моего здоровья. В прошлом году я работала в клинике, специализирующейся на расстройствах пищевого поведения, и это было очень стыдно и разочаровано в себе, потому что я знаю лучше. Я знаю, что люди равняются на меня благодаря моей экспертизе", - сказала она.

С тех пор Брисено похудела на 45 килограммов, и ее здоровье вернулось к норме после того, как она начала тренироваться и изменила свой рацион.

Переедание ночью

Женщина говорит, что она всегда была активной и всегда обращала внимание на свое здоровье и вес. Но когда ее жизнь стала чрезвычайно загруженной семейными обязанностями и учебой, она перестала ставить себя на первое место.

"Я не ела целый день, перекусывая только остатками пищи, которые оставили дети - корочкой от бутерброда с арахисовой пастой, куриными наггетсами, которые они оставили", - вспоминает она.

Но потом она начала голодать. Самой большой проблемой было отсутствие сбалансированного питания. Она помнит, как садилась и ела много крекеров, которое давало ей более 3000 калорий в день.

Александра Брисено до похудения (фото: today.com)

Как она вела дневник питания

Начиная с января 2024 года, Брисено постепенно возобновила регулярные физические упражнения, что, по ее словам, "изменило все".

Сейчас она тренируется минимум четыре раза в неделю, сочетая тяжелую атлетику и кардио, а также групповые занятия фитнесом, такие как зумба и йога.

Когда дело дошло до ее рациона, то ей нужно было выяснить, почему переедание стало привычным явлением.

Одна простая привычка помогла ей есть меньше: она начала вести дневник своего питания, но обнаружила, что эффективнее фотографировать все, что она ела. Это нужно для того, чтобы анализировать, что она делает неправильно.

Просмотр изображений помог ей понять, что она, например, не ест достаточно, чтобы сделать себе завтрак здоровым.

Однако, сейчас она заботится о том, чтобы ее тело было питательно сбалансированным питанием в течение дня. Половина тарелки всегда состоит из фруктов и овощей, другая половина содержит белок и углеводы. Она не ограничивает себя в еде, но ест умеренно.

Брисено сейчас весит 68 килограммов, она набрала мышечную массу и у нее больше нет преддиабетического состояния.

Александра Брисено после похудения (фото: today.com)