Жінка скинула 179 кілограмів без дієт і спорту: як їй це вдалося (фото)

Американка Сара Нілі важила близько 270 кілограмів. Така надмірна вага серйозно загрожувала не лише здоров'ю, а й життю жінки. До ожиріння призвела залежність від їжі. Проте зрештою Сара позбулася майже 180 кілограмів.

Про це йдеться на сайті Daily Star.

Як жінка скинула вагу

Американка Сара Нілі звернулася на тамтешнє реаліті-шоу для того, щоб знайти допомогу в боротьбі із зайвою вагою. Труднощі цього процесу полягають у тому, що Сара мала залежність від їжі. Її мама контролювала, щоб дівчина не зловживала снеками, проте донька все одно таємно їх проносила.

Такий вигляд мала Сара до свого перевтілення (фото: dailystar.co.uk)

Тіло Сари носило на собі вагу трохи більшу ніж 270 кілограмів. Коли в людини настільки понаднормова вага, звичні методи схуднення як збалансоване харчування та фізичні навантаження, не працюють.

Тому найчастіше доводиться вдаватися до хірургічних втручань і робити шунтування шлунка. Це саме зробила й Сара.

Це допомогло їй позбутися зайвих кілограмів і продовжити цей успішний процес.

Сара до та після операції (фото: dailystar.co.uk)

У своїх соціальних мережах дівчина показала себе до та після операції, і результати справді вражають.

Зовсім недавно Сара вийшла заміж, і тепер пара виховує дівчинку Гвенделін. Зараз Сара працює над зловживанням психоактивними речовинами.

Після операції Сара продовжує худнути та будувати сім'ю (фото: dailystar.co.uk)