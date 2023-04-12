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Женщина скинула 179 килограммов без диет и спорта: как ей это удалось (фото)

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США, Среда 12 апреля 2023 17:15
Женщина скинула 179 килограммов без диет и спорта: как ей это удалось (фото) Как американка сбросила 179 килограммов без диет (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Американка Сара Нили весила около 270 килограммов. Такой избыточный вес серьезно угрожал не только здоровью, но и жизни женщины. К ожирению привела зависимость от еды. Однако в конце концов Сара лишилась почти 180 килограммов.

Об этом говорится на сайте Daily Star.

Как женщина сбросила вес

Американка Сара Нили обратилась на тамошнее реалити-шоу, чтобы найти помощь в борьбе с лишним весом. Затруднения этого процесса состоят в том, что у Сары была зависимость от еды. Ее мама контролировала, чтобы девушка не злоупотребляла снеками, однако дочь все равно тайно их приносила.

Женщина скинула 179 килограммов без диет и спорта: как ей это удалось (фото)

Так выглядела Сара до своего превращения (фото: dailystar.co.uk)

Тело Сары носило на себе вес чуть больше 270 килограммов. Когда у человека столь сверхурочный вес, привычные методы похудения как сбалансированное питание и физические нагрузки, не работают.

Поэтому чаще всего приходится прибегать к хирургическим вмешательствам и производить шунтирование желудка. То же самое сделала и Сара.

Это помогло ей избавиться от лишних килограммов и продолжить этот успешный процесс.

Женщина скинула 179 килограммов без диет и спорта: как ей это удалось (фото)

Сара до операции и после операции (фото: dailystar.co.uk)

В своих социальных сетях девушка показала себя до и после операции, и результаты действительно впечатляют.

Совсем недавно Сара вышла замуж, и теперь пара воспитывает девочку Гвенделин. Сейчас Сара работает над злоупотреблением психоактивными веществами.

Женщина скинула 179 килограммов без диет и спорта: как ей это удалось (фото)

После операции Сара продолжает худеть и строить семью (фото: dailystar.co.uk)

Раньше мы рассказывали, какой способ для похудения может сильно помешать здоровью.

Читайте также, какие фрукты могут ускорить процесс потери веса.

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