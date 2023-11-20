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Жінка схудла на 90 кілограмів і розкрила свій секрет: "Це може зробити кожна" (фото)

Ефективна дієта для схуднення (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Тамра Хайд, яка народила 8 дітей та стала названою матір'ю для ще одного малюка, зуміла скинути 90 кілограмів у 40 років. Завдяки дієті, яку жінка називає дуже простою, вона забула про зайву вагу.

Як їй вдалося схуднути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Newsweek.

"Я іла усе, що потрапляло під руку"

Жінка розповіла, що декілька років тому вона зрозуміла, що має проблеми. Хайд постійно їла, вона постійно пила солодкі напої та не могла уявити свого життя без пончиків та желейних ведмедиків. На тлі того, що жінка народила 8 дітей та пережила 2 викидні, вона не могла скинути вагу.

При цьому у неї постійно були проблеми з тиском. Він був настільки високим, що жінка постійно перебувала у стані, коли їй необхідна госпіталізація. В один момент вона вирішила, що час усе змінити. Жінка хотіла стати здоровою, виховувати дітей та побачити онуків. І тоді вона почала діяти.

Жінка до схуднення (скріншот)

Як багатодітна матір схудла на 90 кілограмів

Жінка важила майже 170 кілограмів, приблизно за півтора року вона скинула 90 кг. Їй вдалося це зробити завдяки дієті. 

мінімізувала 

Що можна їсти на кето-дієті. Хайд розповіла, що у її раціоні є

Після того, як жінка скинула 90 кілограмів, вона почала поступово "виходити" з кето-дієти. Втім, вона усе одно стежить за харчуванням. Мало того, їй довелося зробити операцію. Після схуднення жінка побачила, що шкіра на її животі та руках сильно обвисла, тому їй знадобилася допомога пластичних хірургів.

Результат схуднення (скріншот)

Що таке кето-дієта - обов'язково це враховуйте

Кето-дієта - це харчовий режим, спрямований на зниження споживання вуглеводів і збільшення вживання жирів, щоб викликати процес кетозу, при якому організм переходить на використання жирів як основного джерела енергії. Це може призвести до втрати ваги, проте кето-дієта не є панацеєю і може мати певні ризики.

Одним із них є дефіцит важливих мікроелементів та вітамінів, які зазвичай ми отримуємо з вуглеводів. Також, занадто велике споживання жирів може призвести до підвищення рівня холестерину та інших проблем з серцево-судинною системою. Крім того, тривала кето-дієта може викликати втомленість, слабкість та інші негативні ефекти.

Необхідно бути обережним при впровадженні кето-дієти. Обов'язково консультуйтеся з лікарем, щоб уникнути потенційних проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, раніше фітнес-гуру розкрила 6 простих способів скинути вагу до Нового року.

Окрім цього ми вже розповідали, у яких продуктах ховається небезпечний доданий цукор.

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