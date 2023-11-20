Женщина похудела на 90 килограммов и раскрыла свой секрет: "Это может сделать любая" (фото)

Тамра Хайд, родившая 8 детей и ставшая приемной матерью для еще одного малыша, сумела сбросить 90 килограммов в 40 лет. Благодаря диете, которую женщина называет очень простой, она забыла о лишнем весе.
Как ей удалось похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek.
Женщина рассказала, что несколько лет назад она поняла, что у нее проблемы. Хайд постоянно ела, она постоянно пила сладкие напитки и не могла представить свою жизнь без пончиков и желейных мишек. На фоне того, что женщина родила 8 детей и пережила 2 выкидыша, она не могла сбросить вес.
При этом у нее постоянно были проблемы с давлением. Оно было настолько высоким, что женщина постоянно находилась в состоянии, когда ей необходима госпитализация. В один момент она решила, что пора все изменить. Женщина хотела стать здоровой, воспитывать детей и увидеть внуков. И тогда она начала действовать.
Женщина весила почти 170 килограммов, примерно за полтора года она сбросила 90 кг. Ей удалось это сделать благодаря диете.
Что можно есть на кето-диете. Хайд рассказала, что в ее рационе присутствуют
После того, как женщина сбросила 90 килограммов, она начала постепенно выходить из кето-диеты. Впрочем, она все равно следит за питанием. Более того, ей пришлось сделать операцию. После похудения женщина увидела, что кожа на животе и руках сильно обвисла, поэтому ей понадобилась помощь пластических хирургов.
Кето-диета - это пищевой режим, направленный на снижение потребления углеводов и увеличение употребления жиров, чтобы вызвать процесс кетоза, при котором организм переходит на использование жиров в качестве основного источника энергии. Это может привести к потере веса, однако кето-диета не является панацеей и может иметь определенные риски.
Одним из них является дефицит важных микроэлементов и витаминов, которые мы обычно получаем из углеводов. Также слишком большое потребление жиров может привести к повышению уровня холестерина и другим проблемам с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, длительная кето-диета может вызвать усталость, слабость и другие отрицательные эффекты.
Необходимо соблюдать осторожность при внедрении кето-диеты. Обязательно консультируйтесь с врачом во избежание потенциальных проблем со здоровьем.
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