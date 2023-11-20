Женщина похудела на 90 килограммов и раскрыла свой секрет: "Это может сделать любая" (фото)

"Я ела все, что попадалось под руку"

Женщина рассказала, что несколько лет назад она поняла, что у нее проблемы. Хайд постоянно ела, она постоянно пила сладкие напитки и не могла представить свою жизнь без пончиков и желейных мишек. На фоне того, что женщина родила 8 детей и пережила 2 выкидыша, она не могла сбросить вес.

При этом у нее постоянно были проблемы с давлением. Оно было настолько высоким, что женщина постоянно находилась в состоянии, когда ей необходима госпитализация. В один момент она решила, что пора все изменить. Женщина хотела стать здоровой, воспитывать детей и увидеть внуков. И тогда она начала действовать.

Женщина до похудения (скриншот)

Как многодетная мать похудела на 90 килограммов

Женщина весила почти 170 килограммов, примерно за полтора года она сбросила 90 кг. Ей удалось это сделать благодаря диете.

Что можно есть на кето-диете. Хайд рассказала, что в ее рационе присутствуют

После того, как женщина сбросила 90 килограммов, она начала постепенно выходить из кето-диеты. Впрочем, она все равно следит за питанием. Более того, ей пришлось сделать операцию. После похудения женщина увидела, что кожа на животе и руках сильно обвисла, поэтому ей понадобилась помощь пластических хирургов.

Результат похудения (скриншот)

Что такое кето-диета - обязательно это учитывайте

Кето-диета - это пищевой режим, направленный на снижение потребления углеводов и увеличение употребления жиров, чтобы вызвать процесс кетоза, при котором организм переходит на использование жиров в качестве основного источника энергии. Это может привести к потере веса, однако кето-диета не является панацеей и может иметь определенные риски.

Одним из них является дефицит важных микроэлементов и витаминов, которые мы обычно получаем из углеводов. Также слишком большое потребление жиров может привести к повышению уровня холестерина и другим проблемам с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, длительная кето-диета может вызвать усталость, слабость и другие отрицательные эффекты.

Необходимо соблюдать осторожность при внедрении кето-диеты. Обязательно консультируйтесь с врачом во избежание потенциальных проблем со здоровьем.