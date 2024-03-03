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Жінка схудла на 45 кілограмів завдяки 6 продуктам, які їсть щодня

Що допомагає схуднути (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка Шоне Хейс зуміла схуднути на 45 кілограмів. У цьому їй допомогла незвичайна дієта, кожного дня вона їсть 6 продуктів, які не тільки допомогли їй втратити вагу, а й забути про хвороби та проблеми зі здоров'ям.

Що треба їсти, аби схуднути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Newsweek.

"Роками я рахувала калорії, обмежувала себе і зважувала їжу. В мене було декілька хронічних проблем зі здоров’ям, включаючи гіпертонію, підвищений рівень холестерину, переддіабет, артрит і синдром полікістозних яєчників", - розповіла жінка.

"Я почала боятися, що ніколи не зможу насолоджуватися їжею, яку люблю. Нарешті, у 2017 році страх за здоров'я підштовхнув мене до рослинної дієти", - додала вона.

Жінка до та після схуднення (фото: instagram.com/theshaunelife)

Які продукти допомагають схуднути

Хейс знайшла дієту, яка їй підійшла. Вона почала їсти продукти, багаті на поживні речовини. Ці продукти з низькою калорійністю, в них багато білка та клітковини. 

Забути про зайву вагу їй допомогли такі продукти:

"Типовий сніданок для мене - вівсяні пластівці з корицею та чорницею або ягідний смузі з капустою, шпинатом та імбиром. На обід я часто їм зелений салат із помідорами, кольоровим болгарським перцем, квасолею або сочевицею, заправлений бальзамічним оцтом. На вечерю я люблю смажену страву з солодкої картоплі, броколі, брюссельської капусти, цибулі шалот і нуту", - описала своє щоденне меню жінка.

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