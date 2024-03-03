Женщина похудела на 45 килограммов благодаря 6 продуктам, которые ест каждый день

Блогерша Шоне Хейс сумела похудеть на 45 килограммов. В этом ей помогла необычная диета, каждый день она ест 6 продуктов, которые помогли ей потерять вес, а еще и забыть о болезнях и проблемах со здоровьем.
Что нужно есть, чтобы похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek.
"Годами я считала калории, ограничивала себя и взвешивала пищу. У меня было несколько хронических проблем со здоровьем, включая гипертонию, повышенный уровень холестерина, преддиабет, артрит и синдром поликистозных яичников", - рассказала женщина.
"Я начала бояться, что никогда не смогу наслаждаться едой, которую люблю. Наконец, в 2017 году страх за здоровье подтолкнул меня к растительной диете", - добавила она.
Хейс нашла диету, которая ей подошла. Она начала есть продукты, богатые питательными веществами. Эти продукты с низкой калорийностью, в них много белка и клетчатки.
Забыть о лишнем весе ей помогли следующие продукты:
"Типичный завтрак для меня - овсяные хлопья с корицей и черникой или ягодный смузи с капустой, шпинатом и имбирем. На обед я часто ем зеленый салат с помидорами, цветным болгарским перцем, фасолью или чечевицей, заправленный бальзамическим уксус. На ужин я люблю жареное блюдо из сладкого картофеля, брокколи, брюссельской капусты, лука шалот и нута", - описала свое ежедневное меню женщина.
Напомним, недавно мы рассказывали, что диетолог рассказал, когда на самом деле нужно завтракать и ужинать, чтобы похудеть.
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