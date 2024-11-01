Жінка схудла на 18 кг всього за 4 місяці: вона змінила всього одну звичку

Як жінці вдалося схуднути на 18 кілограмів за 4 місяці

Ребека всього за чотири місяці вона схудла на 18 кілограмів, завдяки біговій доріжці та деяким простим змінам способу життя.

"Спочатку було дуже важко. Але я продовжувала, а потім, зрештою, вага почала танути", - зізналася жінка.

Єдиною вправою, яку Рейес робила, була ходьба. Також підтримувала мінімальний дефіцит калорій у 500 калорій щодня, тобто спалювала більше калорій, ніж споживала.

Через два тижні після ходьби Ребека схудла на 4, 5 кг та і відчула більше енергії. Через чотири місяці вона схудла на 18 кг, а потім додала до розпорядку дня силові вправи.

Ребека схудла на 18 кг, завдяки ходьбі (Скриншот)

"Ходьба дуже недооцінена! Худнути дуже просто. Просто почніть ходити та зробіть свої 10 000 кроків!" - порадила вона тим, хто тільки починає свій шлях втрати ваги.

Ребека також розповіла, що любить тепер їсти. Це риба, рис теріякі та інші поживні страви.

"Я рахую калорії, але не обмежуюсь лише здоровою їжею. Іноді я дозволяю собі їсти смаколики, але просто стежу, щоб вони вписувалися в щоденну норму по калоріям", - розповіла вона.