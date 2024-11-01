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Женщина похудела на 18 кг всего за 4 месяца: она изменила всего одну привычку

Как женщина смогла похудеть на 18 кг за четыре месяца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мать двоих детей Ребекка Рейес сбросила 18 килограммов всего за четыре месяца и очень довольна результатом похудения. Она рассказала, что ей удалось избавиться от лишнего веса, благодаря всего одной привычке.

Что же сделала женщина для похудения, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek.

Как женщине удалось похудеть на 18 килограммов за 4 месяца

Ребекка всего за четыре месяца она похудела на 18 килограммов, благодаря беговой дорожке и некоторым простым изменениям образа жизни.

"Сначала было очень тяжело. Но я продолжала, а потом, в конце концов, вес начал таять", - призналась женщина.

Единственным упражнением, которое Рейес делала, была ходьба. Также поддерживала минимальный дефицит калорий в 500 калорий в день, то есть сжигала больше калорий, чем потребляла.

Через две недели после ходьбы Ребекка похудела на 4, 5 кг и почувствовала больше энергии. Через четыре месяца она похудела на 18 кг, а затем прибавила в распорядок дня силовые упражнения.

Ребекка похудела на 18 кг, благодаря ходьбе (Скриншот)

"Ходьба очень недооценена! Худеть очень просто. Просто начните ходить и сделайте свои 10 000 шагов!" - посоветовала она тем, кто только начинает свой путь потери веса.

Ребекка также рассказала, что любит теперь есть. Это рыба, рис терияки и другие питательные блюда.

"Я считаю калории, но не ограничиваюсь только здоровой пищей. Иногда я позволяю себе есть вкусности, но просто слежу, чтобы они вписывались в ежедневную норму по калориям", - рассказала она.

Напомним, что 32-летний мужчина сбросил 68 килограммов, отказавшись от четырех продуктов.

Читайте также, сколько вам действительно нужно ходить, чтобы похудеть.

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