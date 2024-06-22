Жінка у шлюбі з ганчірковою лялькою "народила" трьох дітей, а тепер змушена була пробачити зраду

У 37 років жителька Бразилії Мейрівон закохалася в Марсело - ганчіркову ляльку, яку зробила для неї мама. Це було у 2021 році. У 2022 році жінка "вийшла заміж" за Марсело і на пишному весіллі було 250 гостей.

Згодом у пари з'явився син, якого назвали Марселіньйо. Ще через якийсь час - дівчатка-близнючки Емілія та Марсела. Звісно, що й діти у пари - ганчіркові.

Зараз Мейрівон вже 39 років. Вона розповідає про своє "життя" з Марсело у соцмережах, ділиться фото та відео, ходить на ток-шоу та на радіо.

"Стосунки та наше повсякденне життя такі ж, як і в інших сімей, з тією лише різницею, що для мене вони важка праця. Оскільки Марсело - людина з інвалідністю, у нього немає ніг, Марселіньо - карлик, а у донечок також підозрюють карликовість", - розповіла жінка.

Мейрівон та її "чоловік" Марсело, а також їхні діти (фото: Jam Press@meirivoneemarcelo)

Вона вдягає Марсело у чоловічій одяг, і вони насолоджуються романтичними вечерями та поїздками з коляскою. Недавно вона розповіла своїм підписникам, що чоловік пішов під голку та зробив татуювання з іменами їхніх дітей.

Дивні стосунки Мейрівон змусили деяких повірити, що у жінки є проблеми з психічним здоров1ям. Але вона запевняє, що щаслива у шлюбі і її чоловік просто неймовірний. Вони разом часто подорожують та побували в Іспанії, при чому Марсело та діти комфортно подорожували у валізі.

Жінка зазначає, що її нинішній чоловік "вартий 10 чоловіків" навіть з його інвалідністю.

"Він приймає все, що я кажу", - додає Мейрівон та зізнається, що й у їхньому шлюбі не все так просто. Нещодавно їй подзвонила подруга і сказала, що бачила, як Марсело заходив у мотель з жінкою. Вона покарала його за зраду - змусила спати на дивані три дні.

"Він заперечував це і сказав, що це була брехня моєї подруги, тому що вона ревнувала нас. Тому я пробачила його, тому що дуже його люблю", - сказала Мейрівон.

Вона зворушливо подякувала чоловікові за те, що він пристрасний, ласкавий та такий хороший батько, попри труднощі, з якими вони зіткнулися разом.