"Пішла за покликом серця": 23-річна дівчина вийшла заміж за 80-річного чоловіка.

Історія кохання 23-річної Сяофан та 80-річного Лі схвилювала суспільство у провінції Хебей в Китаї. Дівчина зустріла майбутнього нареченого у будинку для літніх людей, де працювала, і згодом вийшла за нього заміж.

Про неймовірну історію кохання Сяофан та пана Лі розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Sohu.

23-річна Сяофан (ім'я змінено) зустріла кохання свого життя у будинку для літніх людей, де працювала волонтеркою. 80-річній пан Лі (ім'я змінено) вже певний час проживав у цьому закладі. Вони швидко подружилися і стали багато спілкуватися.

Згодом зрозуміли, що мають багато спільних інтересів та захоплень. З часом ця дружба почала переростати у щось більше. Дівчину приваблювала зрілість, стабільність та мудрість пана Лі, а його - юнацька життєрадісність та доброта Сяофан.

Родина Сяофан була проти таких стосунків і не схвалювала романтичні почуття дівчини до чоловіка, який міг бути їй дідусем. Однак хоробра Сяофан вирішила піти за покликом свого серця і розірвала зв'язки з батьками, щоб бути разом з коханим Лі.

Сяофан і Лі (Фото: Sohu)

Нещодавно пара одружилася. Церемонія була дуже проста, але елегантна. На ній не було родичів нареченої та нареченого, але закохані обмінялися обітницями та пообіцяли залишатися поруч одне з одним у будь-якій життєвій ситуації.

Дехто у цій провінції казав, що Сяофан вийшла заміж за пенсіонера через його гроші. Однак виявилося, що саме вона - годувальниця сім'ї. Ніяких статків та великих грошей у пана Лі немає. Через свій поважний вік та слабке здоров'я він може запропонувати дружині хіба свою скромну пенсію.

Тому Сяофан доводиться брати на себе більшу частину фінансового забезпечення родини. А ще дівчині доводиться піклуватися про чоловіка, бо стан Лі поступово погіршується.

Сяофан і Лі (Фото: Sohu)

Однак дівчина приймає цей виклик та стверджує, що для неї все можливо, якщо коханий Лі поруч. Вона доволі часто публікує в соціальних мережах фото та відео з Лі, щоб показати суспільству щасливе кохання.

Суперечлива різниця у віці викликає багато розмов та звинувачень на адрес Сяофан. Також їй закидають, що вона демонструє свої стосунки заради уваги та переглядів у соцмережах.

Дехто каже, що ця історія кохання справжня, хоч і виходить за межі віку та й здорового глузду. А деякі коментатори кажуть, що такий роман не може бути справжнім. Однак закохані не звертають увагу на весь галас і продовжують жити своїм життям.

Сяофан і Лі (Фото: Sohu)