Жінка розлучилася після 10 років шлюбу і назвала головні помилки, які усе зруйнували

Ви ставите своїх дітей на перше місце

Коли у стосунках з'являються діти, іноді жінка починає приділяти їм більше уваги. І тоді чоловік ніби відходить на другий план. Матір хоче віддати максимум свого часу дітям, їхньому розвитку та дозвіллю. А через це її пристрасть з чоловіком згасає, з'являється роздратування.

"Замість того, щоб обійматися з ним у нашому ліжку, я сварила його за хропіння та те що він довго спить. У результаті ми майже не були наодинці і ніколи не проводили час без дітей. Ну, може, раз на рік на нашу річницю", - пригадала жінка.

Як зберегти шлюб (фото: freepik.com)

Ви не встановлюєте кордони між вами та вашими батьками

Якщо ваші батьки приходять до вас без попередження, не питають про те, чи хочете ви їх бачити та чи потрібна вам їхня допомога - проблема точно є. Жінка розповіла, що її маті та батько постійно знаходилися у неї вдома, при цьому вони читали нотації та постійно її повчали.

"Вони "допомагали" та робили речі, про які ми їх ніколи не просили, наприклад, прали речі не так, як потрібно... Мій власний страх засмутити батьків завадив мені окреслити кордони й попросити їх не переходити цю межу. Мій чоловік буквально одружився з усією моєю родиною", - пригадала вона.

Не дозволяйте батькам усе зіпсувати (фото: freepik.com)

Ви знищуєте самооцінку чоловіка

Якщо ви постійно критикуєте свого коханого та говорите про нього погані речі, коли спілкуєтеся с друзями чи родичами - це принижує його гідність. Не потрібно "виховувати" чоловіка та думати, що він - неслухняна дитина.

"Замість того, щоб допомогти йому розвиватися, я його розтоптала. Я часто принижувала його, кажучи, що його робота неважлива. Я докоряла йому за те, що він робив щось неправильно, хоча, чесно кажучи, він просто робив не так, як я. І в спальні, як ви вже здогадалися, він теж робив усе "неправильно", і я не соромилася йому про це казати", - розповіла жінка.

Як зберегти стосунки з чоловіком (фото: freepik.com)

Ви не кажете про проблеми, а потім не можете придушити приступи агресії

Крики, докори та скандали - не найкращий варіант для з'ясування стосунків. Але про проблеми у шлюбі говорити усе ж потрібно. Просто знаходьте сили та починайте розмову спокійно, до того, як ви "вибухнете".

"Я намагалася підтримувати мир у нашому домі, тримаючи язика за зубами, коли щось мене справді турбувало. Усі дрібниці, які зводили мене з розуму, потім перетворювалися на гігантську кулю гніву, яка час від часу вибухала величезним та страшним нападом агресії", - зізналася жінка.