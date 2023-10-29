Ви зрозумієте, чи приречено ваш шлюб на розлучення, завдяки цим двом питанням

Як зрозуміти, що шлюб приречено на розлучення або ж його ще можна врятувати? Відповідь на це питання знайшли дослідники Леора Фрідберг і Стівен Стерн з Університету Вірджинії.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango , дослідники провели опитування та з'ясували, як за допомогою двох питань зрозуміти, чи варто людині наважитися на розлучення.

Як, на вашу думку, змінився б ваш рівень щастя, якби ви та ваш партнер розлучилися?

На перший погляд, питання здається дуже простим. Але якщо ви зрозумієте, що вам стало б набагато краще жити без партнера, то робіть висновки. Однак якщо ви точно знаєте, що не станете щасливими без другої половинки - кохання ще не згасло. Можливо, вам варто просто поговорити про свої хвилювання та відверто зізнатися чоловіку або жінці у власних побоюваннях.

Експерти вважають, що якщо людина бачить себе більш щасливою без партнера, то розлучення неминуче. Мало того, коли ви точно знаєте, що ваша друга половинка лише псує вам життя, перебування у таких стосунках перетворюється на знущання з самого себе.

Як зрозуміти, чи варто розлучатися (фото: freepik.com)

Як, на вашу думку, змінився б рівень щастя вашого партнера, якби ви з ним розлучилися?

Якщо вам здається, що розлучення зробить вашу другу половинку щасливою, то варто визнати, що ви вже давно думаєте про розрив шлюбу. Коли людина мріє про майбутнє та повністю віддається стосункам, вона навіть не хоче думати про те, що станеться "після".

Ці питання, як вважають дослідники, допомагають людям зрозуміти власні почуття. Якщо ви думаєте, що станете щасливішими після розлучення, і ваша половинка теж почне нове життя - варто про усе поговорити.