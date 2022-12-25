Жінка показала незвичайний спосіб уникнути падіння на льоду (відео)

Виявилося, що цей спосіб пересування на льоду могли використати наші пращури. І він настільки простий, що багато хто ставить питання: "Чому я не додумався до цього раніше?"

Пересування на льоду у більшості типів взуття може бути дуже ризикованим та небезпечним. Кожної зими тисячі людей втрачають рівновагу і зазнають травм на слизьких тротуарах, дорогах і навіть на ґанку власних будинків та у дворі.

На відео мешканки Британії видно, що вона комфортно пересувається льодом у звичайних черевиках. Але поверх взуття вона одягла звичайні шкарпетки, щоб не посковзнутись.

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"Абсолютно переломний момент. Коли на вулиці мороз, шкарпетки на черевиках. Найкращий лайфхак на цей момент, на мій погляд. Шкарпетки, надіті поверх взуття, щоб не посковзнутися на льоду", - зазначила автор відео.

Цей спосіб насправді дуже простий. Волокна шкарпеток прилипають до льоду і запобігають ковзанню. Це може виглядати безглуздо чи смішно, але люди підтверджують ефективність.