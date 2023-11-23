Жінка погодилася на відкритий шлюб і її життя перетворилося на пекло: що сталося

Чоловік запропонував "запросити" до їхнього шлюбу 25-річну дівчину. Виявилося, що вона була давньою подругою його сестри. Жінка не одразу зрозуміла, що на це варто звернути увагу.

"Вон

(фото: freepik.com)

Користувачі пишуть, що чоловік вчинив негарно. На думку коментаторів, він заздалегідь знав, що хоче зраджувати, а тому просто вмовив дружину на так звані відкриті стосунки. Користувачі пишуть:

"зараз ти просто няня і покоївка. Май трохи самоповаги. Подай на розлучення"





Відкритий шлюб - це форма стосунків між партнерами, в яких вони домовляються про те, що можуть мати романтичні чи сексуальні стосунки з іншими поза своєю основною парою. Це означає, що партнери у відкритому шлюбі погоджуються на певний ступінь свободи у своїх інтимних стосунків та часто обговорюють правила, межі та очікування, щоб забезпечити чесність та відкритість у відносинах.

Відкриті шлюби можуть набувати різних форм, і вони залежать від домовленостей між партнерами. Важливо, що відкритий шлюб вимагає відвертого спілкування та взаємної згоди між усіма учасниками.