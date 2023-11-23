Жінка погодилася на відкритий шлюб і її життя перетворилося на пекло: що сталося

Жінка розповіла про проблеми у її родині. Вона погодилася на відкритий шлюб, намагаючись покращити стосунки із чоловіком. Але поява третього партнера в їхній парі призвела лише до проблем.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про свій сумний досвід жінка розповіла на Reddit.
Чоловік запропонував "запросити" до їхнього шлюбу 25-річну дівчину. Виявилося, що вона була давньою подругою його сестри. Жінка не одразу зрозуміла, що на це варто звернути увагу.
"Вон
(фото: freepik.com)
Користувачі пишуть, що чоловік вчинив негарно. На думку коментаторів, він заздалегідь знав, що хоче зраджувати, а тому просто вмовив дружину на так звані відкриті стосунки. Користувачі пишуть:
Відкритий шлюб - це форма стосунків між партнерами, в яких вони домовляються про те, що можуть мати романтичні чи сексуальні стосунки з іншими поза своєю основною парою. Це означає, що партнери у відкритому шлюбі погоджуються на певний ступінь свободи у своїх інтимних стосунків та часто обговорюють правила, межі та очікування, щоб забезпечити чесність та відкритість у відносинах.
Відкриті шлюби можуть набувати різних форм, і вони залежать від домовленостей між партнерами. Важливо, що відкритий шлюб вимагає відвертого спілкування та взаємної згоди між усіма учасниками.
Нагадаємо, раніше ми називали 6 ознак токсичної людини, які вам точно не варто ігнорувати у стосунках.
Крім цього, нещодавно стало відомо, чому чоловік постійно критикує дружину та як правильно реагувати.