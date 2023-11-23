Женщина согласилась на открытый брак и ее жизнь превратилась в ад: что случилось

Мужчина предложил "пригласить" в их брак 25-летнюю девушку. Оказалось, она была давней подругой его сестры. Женщина не сразу поняла, что на это стоило обратить внимание.

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(фото: freepik.com)

Пользователи пишут, что мужчина поступил некрасиво. По мнению комментаторов, он заранее знал, что хочет изменять жене, а потому просто уговорил ее на так называемые открытые отношения. Юзеры пишут:

"в данный момент ты просто няня и горничная. Имей немного самоуважения. Подай на развод"





Открытый брак - это форма отношений между партнерами, в которых они договариваются о том, что могут иметь романтические или сексуальные отношения с другими людьми вне своей основной пары. Это означает, что партнеры в открытом браке соглашаются на некоторую степень свободы в своих интимных отношениях и часто обсуждают правила, границы и ожидания, чтобы обеспечить честность и открытость в отношениях.

Открытые браки могут принимать различные формы, и они зависят от договоренностей между партнерами. Важно отметить, что открытый брак требует откровенного общения и взаимного согласия между всеми участниками.