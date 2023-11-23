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Женщина согласилась на открытый брак и ее жизнь превратилась в ад: что случилось

Женщина рассказала о проблемах (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Женщина рассказала о проблемах в ее семье. Она согласилась на открытый брак, пытаясь улучшить отношения с мужем. Но появление третьего партнера в их паре привело лишь к проблемам.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о своем печальном опыте женщина рассказала на Reddit.

Мужчина предложил "пригласить" в их брак 25-летнюю девушку. Оказалось, она была давней подругой его сестры. Женщина не сразу поняла, что на это стоило обратить внимание. 

(фото: freepik.com)

Пользователи пишут, что мужчина поступил некрасиво. По мнению комментаторов, он заранее знал, что хочет изменять жене, а потому просто уговорил ее на так называемые открытые отношения. Юзеры пишут:

  • "в данный момент ты просто няня и горничная. Имей немного самоуважения. Подай на развод"

Открытый брак - это форма отношений между партнерами, в которых они договариваются о том, что могут иметь романтические или сексуальные отношения с другими людьми вне своей основной пары. Это означает, что партнеры в открытом браке соглашаются на некоторую степень свободы в своих интимных отношениях и часто обсуждают правила, границы и ожидания, чтобы обеспечить честность и открытость в отношениях.

Открытые браки могут принимать различные формы, и они зависят от договоренностей между партнерами.  Важно отметить, что открытый брак требует откровенного общения и взаимного согласия между всеми участниками.

Напомним, ранее мы называли 6 признаков токсичного человека, которые вам точно не стоит игнорировать в отношениях.

Помимо этого, недавно стало известно, почему муж постоянно критикует жену и как правильно реагировать.

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