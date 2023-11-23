Женщина согласилась на открытый брак и ее жизнь превратилась в ад: что случилось

Женщина рассказала о проблемах в ее семье. Она согласилась на открытый брак, пытаясь улучшить отношения с мужем. Но появление третьего партнера в их паре привело лишь к проблемам.

Как пара пришла к открытому браку

34-летняя женщина живет в браке с 35-летним мужем уже 14 лет, они воспитывают двоих детей. В какой-то момент ее избранник начал намекать на то, что им стоит пересмотреть свои отношения.

"3 года назад мужу стало… Не хочу сказать, что скучно, но я не знаю, как еще это назвать. Поэтому через некоторое время (в основном после упрашиваний с его стороны) я согласилась ввести в наш брак третью", - призналась женщина.

Чем все обернулось

Мужчина предложил "пригласить" в их брак 25-летнюю девушку. Оказалось, она была давней подругой его сестры. Женщина не сразу поняла, что на это стоило обратить внимание.

"О на безумно милая, дети ее любят. Но муж определенно предпочитает ее, он заставляет ее заниматься спортом, сидеть на диете, красиво одеваться. Она первая, кому он пишет, если получает хорошие или плохие новости, она первая, с кем он здоровается, когда приходит домой", - рассказала автор истории.

Женщина начала замечать, что муж уделяет ей меньше времени (фото: freepik.com)

В итоге женщина начала ревновать. Недавно она открыто высказала претензии мужу, но тот лишь сказал, что любит их двоих. Однако при этом мужчина не стал отрицать, что испытывает более теплые чувства к молодой девушке.

Жизнь женщины превратилась в ад. Она хочет снова быть "номер один" для своего мужа, но при этом понимает, что ей будет тяжело отпустить девушку.

Что советуют в сети

Пользователи пишут, что мужчина поступил некрасиво. По мнению комментаторов, он заранее знал, что хочет изменять жене, а потому просто уговорил ее на так называемые открытые отношения. Юзеры пишут:

"в данный момент ты просто няня и горничная. Имей немного самоуважения. Подай на развод"

"в ы открыли ящик Пандоры, теперь вам предстоит разобраться с демонами. Удачи"

"найдите нового парня или мужа. Я серьезно, это свободные отношения, верно?".

Теперь женщина не знает, что ей делать (фото: freepik.com)

Что такое открытый брак

Открытый брак - это форма отношений между партнерами, в которых они договариваются о том, что могут иметь романтические или сексуальные отношения с другими людьми вне своей основной пары. Это означает, что партнеры в открытом браке соглашаются на некоторую степень свободы в своих интимных отношениях и часто обсуждают правила, границы и ожидания, чтобы обеспечить честность и открытость в отношениях.

Открытые браки могут принимать различные формы, и они зависят от договоренностей между партнерами. Важно отметить, что открытый брак требует откровенного общения и взаимного согласия между всеми участниками.