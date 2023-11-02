Жінка пофарбувала волосся у салоні та гірко заплакала, коли вперше себе побачила: що сталося

Коли "очікування" та "реальність" максимально різні

Жінка розповідала, що хотіла, аби її волосся пофарбували у яскравий колір. Вона мріяла про рудий та "благородно" мідний відтінок. Клієнтка навіть показала перукарю фото, на яких було зображено подібні кольори.

При цьому вона попросила ще й підстригти їй чубчик. Жінка казала, що хоче пишну гривку. Але результат виявився жахливим.

Яку зачіску та колір просила жінка (скріншоти)

Натомість вона побачила у дзеркалі зовсім інше. Колір волосся був морквяним та ніби "кричав" про те, що колорист точно помилився. Жінка була максимально незадоволеною.

Результат фарбування (скріншот)

При цьому їй зробили зовсім не таку гривку, про яку вона просила. Над чолом звисали тоненькі пасма, чубчик був дуже рідким. Але це ще не усі "сюрпризи".

Результат невдалого фарбування (скріншот)

Потім жінка помітила, що їй зробили так званий "каскад". Вона втратила частину довжини й була обурена. Звісно ж, перукар почув усі претензії. Але працівниця салону краси не приймала критику. Вона заявила, що зробила "найкраще" фарбування.

Як жінка врятувала ситуацію

Після невдалого фарбування наважитися на ще один похід до перукаря вона не наважилася. Тому усе врятував тонувальний шампунь. Жінка почала використовувати засоби, які додають волоссю блиску та трохи змінюють відтінок. Нині вона відрощує чубчик, адже на його довжину шампуні впливати не можуть.

Що сталося з волосами згодом (скріншот)