Женщина покрасила волосы в салоне и горько заплакала, когда впервые себя увидела: что произошло

Когда "ожидание" и "реальность" максимально разные

Женщина рассказывала, что хотела, чтобы ее волосы выкрасили в яркий цвет. Она мечтала о рыжем и "благородном" медном оттенке. Клиентка даже показала парикмахеру фото, на которых изображены подобные цвета.

При этом она попросила еще и подстричь ей челку. Женщина говорила, что хочет густые пряди у лица. Но результат оказался ужасным.

Какую прическу и цвет просила женщина (скриншоты)

Она увидела в зеркале совсем другое. Цвет волос был морковным и словно "кричал" о том, что колорист точно ошибся. Женщина была очень недовольна.

Результат окрашивания (скриншот)

При этом ей сделали совсем не такой чубчик. Над лбом свисали тоненькие пряди, челка была очень редкой. Но это еще не все "сюрпризы".

Результат неудачной покраски (скриншот)

Затем женщина заметила, что ей сделали так называемый "каскад". Она потеряла часть длины и была возмущена. Конечно же, парикмахер услышала все претензии. Но сотрудница салона красоты не принимала критику. Она заявила, что сделала "лучшую" покраску.

Как женщина спасла ситуацию

После неудачной покраски решиться на еще один поход к парикмахеру она не решилась. Поэтому все спас тонирующий шампунь. Женщина начала использовать средства, которые придают волосам блеск и немного меняют оттенок. Сейчас она отращивает челку, ведь на ее длину шампуни влиять не могут.

Что произошло с волосами впоследствии (скриншот)