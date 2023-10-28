Жінка пофарбувала волосся і ледь не померла: дивіться, що сталося з її головою

Англійка Лаура Велай вирішила пофарбувати волосся у чорний колір, і це мало не коштувало їй життя. Голова жінки роздулася, вона стала схожою на прибульця. Велай боялася за своє життя і розуміла, що з нею сталося страшне.

Пофарбувала волосся і ледь не померла – з чого все почалося

Коли Велай було 18 років, вона вирушила до Франції. Там вона вирішила пофарбувати волосся у чорний колір. Перукар провів тест на алергію, усе було гаразд. Однак після фарбування англійка зрозуміла, що рішення пофарбуватись стало її великою помилкою.

Коли Велай летіла додому літаком, у неї почався жар. А вранці вона прокинулася на подушці, просоченій гноєм. На її голові, яка ще й сильно розпухла, з'явилися жахливі рани, вони сочилися і приносили чимало болю.

Жінка пофарбувала волосся і ледь не померла (скриншот)

Лікарі сказали, що вона дивом вижила

Велай звернулася до лікарні, але медики лише порадили їй прийняти антигістамінні препарати. Ситуація не покращала навіть за декілька днів, ставало лише гірше. На її шиї з'явилися плями, обличчя не здувалося.

"На шостий день я пішла гуляти з подругою і відчула себе зовсім погано. Моє горло і язик почали опухати, і я відчула, що починаю задихатися. Моїй подрузі довелося викликати швидку допомогу!" - згадала жінка.

Як змінилося обличчя жінки після походу в салон краси (скриншот)

Після цього жінка провела у лікарні 10 днів. Лікарі не приховували, що Велай дивом вижила, вона могла просто задихнутися.

Що кажуть експерти

Доктор Раян Петерсон, сертифікований експерт у галузі анестезіології, розповів, що сталося з жінкою. Він підозрює, що вона мала анафілактичну реакцію на фарбу.

"Анафілактична реакція - це важка алергічна реакція на алерген, що включає речовини, які можуть міститися в повсякденних продуктах, таких як фарба для волосся. Організм думає, що компонент фарби для волосся шкідливий, а тому подразнює імунну та нервову системи, що призводить до прояву сильної сверблячки та набряку в ураженому місці, аж до того, що дихальні шляхи стають набряклими, а це збільшує ризик смерті", - зазначив лікар.

Як уникнути алергії на фарбу: